Pressman a barátjának nevezte Szijjártót

Emlékeznek még arra, amikor Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azt mondta David Pressman amerikai nagykövetről, hogy „teljes mértékben érdektelen, hogy mit gondol ő”? És arra, amikor Pressman (orbánosan Présember) arról írt, hogy Szijjártó a Kreml érvrendszerét használja?

Ezek után nem fogják kitalálni, hogy mi történt. David Pressman az x-en gratulált Szijjártó Péternek abból az alkalomból, hogy ő az Európia Unió legrégebb óta hivatalban lévő külügyminisztere. Mi több, barátjának is nevezte, pedig eddig Dzsudzsák Balázson kívül nem sokan mondtak ilyet.

Congratulations to my friend Minister Péter Szijjártó on becoming the European Union’s longest serving Foreign Minister.