Vízágyúval oszlatták a szurkolókat Szófiában

Közel negyven embert tartóztattak le a csütörtöki bolgár-magyar labdarúgó Európa-bajnoki selejtező előtti és alatti utcai összecsapások során Szófiában. Legalább öt rendőr, és húsz szurkoló megsérült, négyen súlyosan. A focidrukkerek a Bolgár Labdarúgó Szövetség ellen tüntettek a zárt kapus magyarok elleni találkozó alatt.

A megmozdulás hamar erőszakba csapott át, a tömeg autókat gyújtott fel, a rendőrség vízágyút vetett be. (MTI)

🇪🇺 Riots in Sofia after united Bulgarian ultras clashed with police as a protest against Bulgarian Football Association 16/11/2023 pic.twitter.com/RPo18Bb2uE