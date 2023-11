Azért ültette maga mellé Orbán Ferencz Orsolyát, mert ő lehet a Fidesz főpolgármester-jelöltje?

Valami jelentősége biztosan vannak annak, hogy ki ülhetett Orbán Viktor mellett a Fidesz kongresszusán. Balján Kubatov Gábor pártigazgató, aki bekísérte a Fidesz elnökét az épületbe. Jobbján pedig Ferencz Orsolya. Hogy az űrkutatásért felelős miniszteri biztos miért ült ott, azt nem tudni pontosan. Ferencz Orsolya csak június óta parlamenti képviselő, az elhunyt Bajkai István mandátumát kapta meg.

photo_camera Fotó: Fidesz Facebook-oldala

Az biztosan jól jött, hogy az első sorban ül, mert fel is szólalt a kongresszuson. Előtte, utána miniszterek, a Fidesz alelnökei, államtitkárok, polgármesterek kaptak szót. Hogy miért kapta meg a lehetőséget a beszédre Ferencz Orsolya, az Varga Judit felkonferálásából sem derült ki igazán. Varga azt mondta, hogy „biztos vannak sokan, akik azt gondolják, hogy a mérnökök, a politikusok, ad abszurdum az űrkutatók világa nem hölgyeknek való vidék. Ám vannak olyan nők, akik pontosan ennek az ellenkezőjét teszik. Ráadásul a Fideszben van egy nő, akivel a főváros dolgairól, meg az űridőjárásról egyszerre lehet beszélgetni. Ezért nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy tudóst, egy politikust, közéleti személyiséget üdvözölhetek itt a színpadon”.

Ferencz a beszédében - itt nézhető meg - hamar rátért a nemzetközi baloldal és Karácsony Gergely főpolgármester bírálatára, bedobva az autósüldözés-panelt és a dugókat. Ferencz szerint „Karácsony Gergely olyan, mint a klímaaktivista, aki hozzáragasztja magát az aszfalthoz: semmit nem old meg, viszont legalább akadályozza a normális működést”. Szerinte Budapestnek, Magyarországnak, Európának és a világnak sincs ideje még egy őrült bolsevik kísérletre.

A kongresszus szünetében szóba is került Ferencz Orsolya a Megafon élő bejelentkezésben. Deák Dániel azt mondta, hogy szerinte érdekes és meglepő volt, hogy Kubatov Gábor és Ferencz Orsolya is kiemelten beszélt Budapestről és Karácsony Gergelyről is. (Valóban, Kubatov a beszédét Karácsonynak szentelte, budibárónak nevezve őt.) Deák szerint sok találgatás volt már eddig is arról, hogy ki lesz a Fidesz főpolgármester-jelöltje, és elemzői szemmel úgy látja, hogy a beszédeik alapján már azt nézhetik, hogy Kubatov és Ferencz közül melyik lenne ideálisabb, ki tud jobban előtérbe helyezni budapesti témákat. Ő nem lepődne meg, ha a legesélyesebb jelöltek között lennének. Az persze egyáltalán nem biztos, hogy Deáknak valóban vannak erről érdemi információi.

A Fidesz nyilván kiméri majd a jelöltek támogatását. A párt számára egyébként egyáltalán nem tűnik simán nyerhetőnek a főpolgármesteri szék, Kubatov számára pedig kifejezetten kockázatos kaland lenne. Ő eddig - 2006 óta minden alkalommal - listáról jutott be a parlamentben, nem egyéni jelöltként. Ferencz Orsolya karrierjét egy esetleges kudarc kevésbé törné.

photo_camera Fotó: Fidesz Facebook-oldala

Hogy milyen lenne vele Ferencz Orsolyával a kampány, ha tényleg ő lenne a jelölt, abból adott egy kis ízelítőt. A Hír TV készített fel egy interjút a kongresszuson, még a beszéde előtt. Ebben azt mondta, hogy a szavaival „kaput szeretne nyitni, hogy ez a város sokkal jobbat érdemelne, mint amiben most kénytelen együtt élni. A pesti vicc szerint Budapest 150 éves, de 200-nak néz ki”. Márpedig ez „a Karácsony-féle szerencsétlenkedésnek köszönhető, az ellenzék alkalmatlansága kiütközött most már szinte mindenhol”. Aztán megjegyezte, hogy szükség van a változásra, ez így tovább nem mehet, Budapest óriási érték, hatalmas lehetőséget rejt, „nem érdemli meg azt, hogy politikai aktivisták lepusztítsák önös érdekeik mentén”. Még városvezetést kért politikai aktivizmust helyett, és felemlegette, hogy Karácsonyt Gyurcsány utasítja.

Szeptember végén nagyobb írásban már foglalkoztunk azzal, hogy a Fidesznek miért okoz fejtörést a főpolgármester-jelölt kiválasztása, és hogy eddig milyen nevek merültek fel. Azt a cikkünket itt olvashatja.