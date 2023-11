Elon Musk akkora antiszemitizmus-vihart kavart a volt Twitteren, hogy sorra veszíti el a hirdetőit

Egyre szélesebb körűvé válik az X (volt Twitter) elleni nagyvállalati hirdetési bojkott, sőt, az amerikai cégek mellett az Európai Bizottság is közölte, hogy felfüggeszti a hirdetéseit az oldalon, mert nem akarja, hogy azok antiszemita és náci tartalmak mellett jelenjenek meg.

Az Apple, a Disney, a Comcast és a Warner Brothers Discovery is leállította az X-en való hirdetést az először így döntő IBM után. A Paramount tévéhálózat és a Lionsgate filmstúdió szintén kivonta hirdetési dollárjait az X-ről, írja a BBC, felsorolva a listában az Európai Bizottságot is. A Fehér Ház is elítélte pénteken, hogy Elon Musk támogatta az X-en a „förtelmes” antiszemita összeesküvés-elméletet, írja a Japan Today. „A leghatározottabban elítéljük az antiszemita és rasszista gyűlöletnek ezt a visszataszító népszerűsítését” – mondta Andrew Bates szóvivő.

Az egyre szélesebb körű embargót az előzte meg, hogy az X tulajdonosa, Elon Musk szerdán egyetértett az X-en közzétett egyik poszttal, amely – tévesen – azt állította, hogy zsidó emberek szítják a gyűlöletet a fehérek ellen. Musk szerint a „nagy helyettesítés” összeesküvés-elméletre hivatkozó felhasználó „a tényleges igazságot” írta le. Ez az összeesküvés-elmélet azt állítja, hogy zsidó emberek és baloldaliak tervezik a fehér lakosság etnikai és kulturális felváltását nem fehér bevándorlókkal, ami „fehér népirtáshoz” vezet.

A vállalati bojkottot felerősítette egy amerikai csoport vizsgálata is, amely szerint növekvő számban jelennek meg az X-en nácibarát posztok mellett hirdetések. Az X szóvivője csütörtökön azt mondta a BBC-nek, hogy a vállalat szándékosan nem helyez márkákat „ilyen tartalmak mellé”, és a platform elkötelezett az antiszemitizmus elleni küzdelemben.

Musk később tagadta, hogy antiszemita lenne, és később azt mondta, hogy megjegyzései nem minden zsidó emberre, hanem olyan csoportokra vonatkoztak, mint a Rágalmazásellenes Liga (ADL) és más, meg nem nevezett „zsidó közösségek”.