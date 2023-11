Hirtelen felindulásból és aljas indokból elkövetett törvénykezésről beszélt a távozó orvoskamarai elnök

„Az alapellátási ügyelet indításánál a kormány látta, hogy van erő és cselekvőképesség a kamaránál, azaz meg tudunk akadályozni folyamatokat. Tehát az orvosi kamarát el kell takarítani az útból, fel kell számolni, vagy legalább ellehetetleníteni” – a Magyar Orvosi Kamara leköszönő elnöke, Kincses Gyula a Népszavának adott interjúban ezzel magyarázta, hogy szerinte miért szüntette meg a kormány a kötelező orvoskamarai tagságot. Kincses szerint

az, amit a törvény indokolásában leírnak, hogy miért van szükség erre a törvényre, az nettó hazugság, valótlan tény állítása.

A kamara ezért pert is indított jó hírnév megsértése miatt a jogszabályt benyújtó Semjén Zsolt ellen – tárgyalási időpont még nincs –, valamint az Alkotmánybíróságtól is kérte a „hirtelen felindulásból és aljas indokból elkövetett törvénykezés” eredményeként megszületett jogszabály megsemmisítését.

photo_camera Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara leköszönő elnöke Fotó: Kristóf Balázs/444

Kincses arról is beszélt, hogy a kamara alapellátási csoportja pertársaságokat alapított, amikor az új ügyeleti rendszerben a kormányhivatal kötelezte a háziorvosokat arra, hogy szerződés nélkül is ügyeljenek. A szabolcsi pertársaság már nyert is, a bírósági ítélet értelmében nem lehet megbüntetni azokat, „akiket a kormányhivatal az ügyeletben való részvétel megtagadása miatt fenyegetett.”

Az interjúban szó van arról is, hogy a konfliktusok ellenére értek el sikereket, ilyennek nevezte a hálapénz eltörlését és a béremelést. Igaz, tette hozzá, amikor egy szombaton megegyeztek a miniszterelnökkel „egy beszélgetés végén a két alapkérdésben – az alapbértáblánk elfogadásában, és abban, hogy be lesz tiltva a hálapénz –, akkor szó sem volt arról, hogy hétfő reggel sürgősséggel benyújtják az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt”, amit hatálytalanítani ugyan nem tudtak, „de rengeteg részkérdést sikerült finomíttatnunk vagy eltöröltetnünk.”