Kirakták a ChatGPT atyját az igazgatói székből, de még visszamászhat

Nem volt következetes, sem őszinte – ezzel indokolta a ChatGPT mögött álló OpenAI igazgatótanácsa, hogy pénteken leváltották Sam Altmant, a vállalat korábbi vezérigazgatóját. A 38 éves Altman egyike volt a vállalat alapítóinak, és az utóbbi időkben a mesterséges intelligencia-iparág legismertebb alakjává nőtte ki magát. A vállalat közölte, hogy a technológiai igazgató, Mira Murati, azonnali hatállyal átveszi az ideiglenes vezetői pozíciót, amíg az igazgatótanács állandó utódot keres.

photo_camera Sam Altman Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A kirúgást követően több vezető és alkalmazott is felmondott tiltakozásból, de a vállalat befektetőinek sem tetszett az előzmény nélküli(nek tűnő) döntés. A menesztéskor igazgatótanács közleményében eléggé ködösen fogalmazott. „Az igazgatótanács már nem bízik abban, hogy Altman a továbbiakban és képes lenne az OpenAI vezetésére” – írták, hozzátéve, hogy a férfi következetlen kommunikációja akadályozta a munkát.

A tanácsból egyelőre senki nem válaszolt a média megkeresésére, azonban az egyik társalapító, Greg Brockman azt mondta, hogy a Google Meeten tartott megbeszélés, ahol kirúgták Altmant, elhamarkodottan szerveződött. Borckman még pénteken lemondott, ahogy tette azt a vállalat kutatási igazgatója is.

Arról is csak sejtések vannak, hogy miért döntött így az igazgatóság, mindenesetre semmi nem utalt arra, hogy a cégnél rossz lett volna a légkör – még ha az alapítók között ott volt Elon Musk is –, a piaci helyzettel sem volt gond, októberben 80 milliárd dollárra értékelték a vállalatot, fél év alatt megháromszorozta az értékét.

Altman és Brockman Elon Muskkal és a Google-től épp távozó Ilya Sutskeverrel alapították meg az OpenAI nonprofit szervezetet. Azért döntöttek így, mert elmondásuk szerint felismerték a technológiával járó veszélyeket, és szerették volna, ha az emberi képességeket meghaladni képes ún. általános mesterséges intelligenciát (AGI) nem üzleti érdekektől mozgatva alkották volna meg.

photo_camera Musk és Altman Fotó: MIKE WINDLE/Getty Images via AFP

Altman 2018-ban nyereséges vállalatot csinált az OpenAI-ból, miután 1 milliárd dollárt befektetést szereztek a Microsofttól, amely mostanáig bezárólag összesen 12 milliárd dollárt fektetett a vállalatba. A vállalatot továbbra is egy nonprofit igazgatótanács irányítja – az alvállalatban azonban jelentős részesedése van a Microsoftnak.

Azt, hogy a mesterséges intelligencia para, a közvélemény a ChatGPT megjelenésekor tudatosította úgy igazán, maga Altman is a lehetséges katasztrofális kimenetelre figyelmeztetett. A minden eddigi verziónál erősebb GPT 4-nél már egy külön csapat dolgozott a vállalaton belül azon, hogy felderítse és megakadályozza a lehetséges károkat.

photo_camera Altman és Rishi Sunak brit miniszterelnök Fotó: ALASTAIR GRANT/AFP

Az egyik potenciális töréspont az igazgatótanács és Altman között pont ott lehetett, ahol korábban Altman és Musk között is volt. Bár Altman is tudott a technológia potenciális veszélyeiről, sőt beszélt is róluk, de szerette volna, ha az OpenAI továbbra is versenytársai előtt tud maradni. Tehát a profitot részesítette előnyben a biztonsággal szemben.

A veszélyeket a világ vezetői is észlelik, és próbálnak reagálni is. Az Egyesült Államok októberben jelentette be, hogy példátlanul erős törvénycsomaggal szabályozza a mesterséges intelligenciák fejlesztését, és nem sokkal később a brit kormány is lépéseket ígért. A világ vezetői közötti diskurzusban Altman is gyakran részt vett - néhány hete épp egy ilyen konferencián beszélt. (NYT, BBC)