Egy arab távközlési csoport lesz a Yettel többségi tulajdonosa

Az arab e& távközlési csoport veszi meg a Yettel többségi részvénycsomagját a cseh PPF Telecom Grouptól. Az üzlet nem terjed ki a szolgáltató cseh operációira, de négy további országban, Bulgáriában, Szerbiában, Szlovákiában és Magyarországon az Abu-Dzabiban székelő csoport lesz a helyi részesedés főtulajdonosa, írja a Telex.

Az üzletről korábban is lehetett tudni, de csak most sikerült megállapodni róla - a tranzakció várhatóan 2024 első negyedévében le is zárulhat. A vállalat bejelentette, hogy 2,15 milliárd eurós üzletet kötött a PPF-fel, amely az e&-nek adja az 50 százalék plusz egy részvényt jelentő többségi pakettet. A lap több forrással is beszélt a hazai távközlési szektorból, akik azt mondták, nem várnak különösebb változást. A céges források sem várnak menedzsmentcserére.

A PPF 2018-ban vásárolta meg a norvég Telenortól a Magyarországon működő csoportot, amely később Yettel néven folytatta. A magyar kormány akkoriban kezdett beszállni a távközlési piacra, az - akkor még állami tulajdonú - Antenna Hungária pedig vett is 25 százalékot - az akkor még - Telenorban. Nem sokkal később a Jászai Gellért-féle 4iG többségi tulajdonos lett az Antenna Hungáriában, míg az állam a 4iG-vel közösen bevásárolta magát a Vodafone-ba is. Később az állam és a 4iG elcserélte egymással a Vodafone és a Yettel-részvényeket, így jelenleg a magyar államnak 25 százalékos tulajdona van a Yettelből. A lap szerint ebből következhet, hogy magyar-arab tárgyalások kezdődnek az ügyben.