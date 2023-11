Leváltják Patai Mihályt, a Budapesti Értéktőzsde igazgatóságának elnökét

December 21-re rendkívüli közgyűlést hívott össze a Budapesti Értéktőzsde, amin a tervek szerint visszahívják az igazgatóság elnökét, Patai Mihályt, és új igazgatósági tagot és elnököt választanak.

photo_camera Patai Mihály, az MNB alelnöke beszédet mond a Lámfalussy Lectures Konferencián, amit az MNB szervezésében tartottak Budapesten 2023. február 6-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Portfolio szerint a visszahívás mögött az állhat, hogy személyes ellentét alakult ki Matolcsy György jegybankelnök és Patai Mihály között. Patai egykor Matolcsy egyik legfontosabb bizalmi embere volt, 2019 óta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, és azóta vezeti az értéktőzsdét is. (Az Orbán bizalmi emberei által bezáratott Népszabadság egyik utolsó leleplezése Matolcsy és Patai lakhatásához fűződött.)

A Portfolio szerint a konfliktus az MNB-n belül már a szervezeti és működési szabályzat átdolgozásában is tetten érhető, Patai alól már több fontos területet is kiszerveztek. A lapnak több forrás azt mondta, Patai nyilvánosan is felemelte a hangját Matolcsyval szemben, de mások ennél összetettebb, szakmai nézeteltéréssel magyarázták a helyzetet.