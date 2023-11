Már több mint 444 ezren látták a Valótlanul című filmünket

November 8-án mutattuk be a Valótlanul-t, az Orbán-rendszer fekete kampányait bemutató filmünket, amin azóta már 460 ezer megtekintés van. A nagy érdeklődésre való tekintettel a filmhez angol feliratot is készítettünk, amit a Youtube-lejátszó jobb alsó sarkában lehet bekapcsolni.

Illetve készítettünk egy kibeszélő podcastot, amiben átbeszéltük, hogy miért is készült ez a film. Ugyanis most kivételesen nem csupán a rendszer valódi arcának bemutatása volt a cél, hanem ennél több. Arra is megpróbálunk választ adni, hogy miért mondta Orbán Viktor már 1996-ban Friderikusz Sándornak, hogy a média egy embertelenül veszélyes gépezet, illetve beszámolunk arról is, hogy mit kérdeztünk Rogán Antaltól a film kapcsán?

Köszönjük a figyelmet, és köszönjük a 444 Kör tagjainak, hogy mögénk álltak, támogatják a munkánkat. Nélkületek nem tudtuk volna elkészíteni ezt a filmet.