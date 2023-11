Ígéretéhez híven pert indított Elon Musk az antiszemitázós botrány miatt

Ahogy azt ígérte, hétfőn beperelte a Media Matters for America nevű liberális médiafigyelő csoportot Elon Musk közösségi médiaplatformja, az X. A Texasban hétfőn benyújtott perben így érvelnek: „A Media Matters tudatosan és rosszindulatúan olyan képeket gyártott, amelyeken a hirdetők X közösségi oldalán megjelenő posztjait neonáci és fehér-nacionalista szélsőséges tartalmak mellett ábrázolják, majd ezeket a gyártott képeket úgy mutatta be, mintha ezek lennének azok, amelyeket az X átlagos felhasználói láthatnak a platformon. A Media Matters mind ezeket a képeket, mind az ebből eredő médiastratégiát pontosan megtervezte azért, hogy a hirdetőket elűzze a platformról és tönkretegye az X Corp-ot."

A Media Matters a hét elején közölte, hogy az IBM, az Apple, az Oracle és a Comcast Xfinity vállalati hirdetései mellett antiszemita tartalmakat helyeztek el. Az IBM csütörtökön azonnal felfüggesztette az összes hirdetését a Musk tulajdonában lévő X-en, miután hirdetései Adolf Hitlert és a náci pártot népszerűsítő tartalmak mellett is megjelentek. Azóta kiterjedt bojkott kezdődött az X ellen: az Apple, a Disney, a Comcast és a Warner Brothers Discovery is leállította az X-en való hirdetést az először így döntő IBM után. A Paramount tévéhálózat, a Lionsgate filmstúdió és az Európai Bizottság is felfüggesztette a hirdetéseit a platformon. A Fehér Ház is elítélte pénteken, hogy Elon Musk támogatta az X-en a „förtelmes” antiszemita összeesküvés-elméletet.



Linda Yaccarino, az X vezérigazgatója hétfőn a per benyújtása után azt írta: „Itt az igazság. Az X egyetlen hiteles felhasználója sem látta az IBM, a Comcast vagy az Oracle hirdetését a Media Matters cikkében szereplő tartalom mellett".



Válaszul a Media Matters elnöke, Angelo Carusone azt mondta, hogy minden jogi eljárást meg fognak nyerni. „Musk távol áll attól a szólásszabadság hőstől, akinek mondja magát, ő egy zsarnok, aki perekkel fenyegetőzik, hogy megpróbálja elhallgattatni az olyan tudósításokat, amelyekről még ő is megerősítette, hogy pontosak" - mondta Carusone egy nyilatkozatban.

Az egyre szélesebb körű tiltakozást ráadásul megelőzte, hogy Elon Musk szerdán egyetértett az X-en közzétett egyik poszttal, amely – tévesen – azt állította, hogy zsidó emberek szítják a gyűlöletet a fehérek ellen. Musk szerint a „nagy helyettesítés” összeesküvés-elméletre hivatkozó felhasználó „a tényleges igazságot” írta le. Ez az összeesküvés-elmélet azt állítja, hogy zsidó emberek és baloldaliak tervezik a fehér lakosság etnikai és kulturális felváltását nem fehér bevándorlókkal, ami „fehér népirtáshoz” vezet.

