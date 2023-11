Nem vezeti külön a kormány, hány CSOK-os fizet büntetőkamatot válás vagy meg nem született gyerek miatt

„Hány érintettnek kellett az otthonteremtési kedvezményt, kamatokkal együtt visszafizetnie, mert értékesítették az ingatlant? Hány büntetőkamattal történő visszafizetés van azért, mert a házasságukat felbontották, vagy nem teljesítették a gyermekvállalást?” - kérdezett rá Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszternél az LMP-s Ungár Péter. Azonban a miniszter nevében válaszoló Vitályos Eszter nem tudta megmondani, hányan jártak pórul azért, mert nem úgy alakult az életük, ahogy a kormány elvárta volna.

photo_camera Vitályos Eszter Fotó: Németh Dániel/444

Az államtitkár csak azzal dicsekedett el, hány család vette igénybe a támogatásokat 2015 óta, de amikor rá kellett volta térni a kért információkra, csak ennyit írt:

„Továbbá tájékoztatom, hogy az Ön által kért bontásban nem állnak rendelkezésre adatok, és erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség sincs.”

Pedig súlyos következményei lehetnek annak, ha nem teljesítik a vállalat feltételeket. A CSOK-ot felvevő pároknak vállalniuk kell, hogy tíz évig a támogatásból vásárolt ingatlanban laknak. Ha válás esetén eladnák a házat, vissza kell fizetni a támogatást. Ha pedig a bevállalt gyerekek megszületése előtt válnának el, a támogatást büntetőkamattal együtt kell visszafizetni. A babaváró hitelnél pedig a válással azonnal megszűnik a hitelre nyújtott támogatás, és az állampapírok hozamához igazított kamat lép életbe, valamint az addig felvett kamattámogatást a váláskor egy összegben kell visszafizetni.

Kramarics Szandra, az ELTE Szociológia Doktori Iskolájának doktorandusza a Qubitnak beszélt arról, hogy a hitelek és támogatások visszafizetésének réme diszfunkcionális családokat is egyben tart: „Maga a rendszer, amely a CSOK-ot és a babavárót is magába foglalja, motiválja arra őket, hogy maradjanak benne a házasságban még akkor is, ha az már megromlott, esetleg bántalmazás történik benne.” Ráadásul januártól a CSOK Plusz 3 százalékos kamatozású kamattámogatott lakáshitelét a már megszületett gyerekekre nem lehet felvenni, csak az előre bevállaltakra.

Az új konstrukcióban feleség csak 41 év alatti lehet, de 2025 végéig még a legalább 12 hete várandós idősebb nők is igénybe vehetik. A babaváró hitel feltételeit pedig úgy szigorítja a kormány, hogy azt csak csak a 30 év alatti női taggal rendelkező házaspárok vehessék igénybe. Bár 2014-ben még a várandósság 12. hetét betöltő 30-41 éves férjezett nők is jogosultak maradnak.

Tavaly decemberben a Pénzügyminisztérium legalább még annyit elárult, hogy 2022 novemberéig összesen 5812 családnak kell visszafizetnie a támogatást. Ebből 4520 családnak a meg nem született gyerekek miatt kellett visszafizetnie a pénzt.