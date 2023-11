Nobilis Kristóf offshore cégének számláján kötött ki az agrárminisztériumból „kimentett” kétmilliárd forint közel fele

A Direkt36 az egykori agrárminisztériumi helyettes államtitkár, Nagy János ügyét követte a Székesfehérvári Törvényszéken, de végül az egyik leggazdagabb magyar milliárdosba, Nobilis Kristófba botlott.

Nagy ellen 2022 végén 2,2 milliárd forintos hűtlen kezelés miatt emeltek vádat. Eszerint a volt helyettes államtitkár utasítására 2019 első felében a minisztérium háttérintézménye ügyvédi irodákkal, illetve más céggel megbízási szerződéseket kötött, amiknek keretében több mint 2,2 milliárd forintot fizettek ki. Az ügyvédi irodákkal kötött szerződésben szereplő feladatokra a minisztériumnak és háttérintézményeinek nem volt szüksége. A most zajló bírósági tárgyaláson, amin részt vett a Direkt36 munkatársa, erről is kiderültek részletek.

photo_camera Fotó: Új Mezőgazdasági Magazin

Az ügy háttere az, hogy 2019 tavaszán az Agrárminisztérium egyik épp felszámolás előtt álló háttércége, a Nemzeti Kataszteri Program (NKP) NKft. nevű állami cég Nagy János utasítására 2,2 milliárd forintot fizetett két ügyvédi irodának: Kovács P. Zoltán irodája 1,7 milliárd, Őszy Tamásé 500 millió forintot kapott. A nyomozó hatóság szerint az ügyvédi irodák által teljesítésként leadott dokumentumok nagyrészt haszontalanok és formailag is kifogásolhatók voltak. A Direkt36 úgy számol, Kovácsék oldalanként 283,3 millióért dolgoztak, Őszyék pedig oldalanként 62,5 milliót kaptak. Az ügyészség szerint az ügylet összes szereplője tudta, hogy a szerződések nem valódi munkavégzésre irányulnak.

A nyomozás azt is felderítette, mi volt a további útja a pénz egy részének. A két ügyvédi irodából előbb egy Astonish Befektetési Zrt. nevű, saját tulajdonukban álló céghez került 1,2 milliárd, majd onnan átultaták azt egy svájci bankszámlára. A tárgyaláson a bíró által is ismertetett adatokból kiderül, a svájci számla tulajdonosa a 2007-es bejegyzésű Robson Holding & Finance Corp. nevű panamai offshore cég.

Így derült ki az is, hogy a Robson aláírásra jogosult tisztviselője nem más, mint Nobilis Kristóf. Ő az a milliárdos vállalkozó, aki cégeivel az elmúlt években többször is szerepelt a leggazdagabb magyarok között. Vagyonát 2016-ban 6,8 milliárd forintra becsülték. A bankszektorból indult, de meghatározó szereplővé az ingatlanpiacon vált, volt balatoni kikötője, alapított saját pálinkamárkát és tulajdonos elektromos autókat bérbeadó cégben is – írja a Direkt36. Spéder Zoltánnal és a szintén Fidesz-közeli Schmidt Mária történésszel együtt éveken át tulajdonos volt a fővárosi ingatlanpiac meghatározó cégében, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt.-ben is. Egyik fia, Nobilis Márton jelenleg is az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára.