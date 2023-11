Átjelentkeztek és aztán ki is költöztek a Fidelitas tagjai az I. kerületi magánklinika címéről az időközi választás után

Az I. kerületi időközi választás előtt beköltöztek egy Ostrom utcai magánklinika címére a fidelitasosok, majd amikor a fideszes jelölt, Fazekas Csilla 60 szavazattal megnyerte a választást, ki is költöztek onnan, írja a 24.hu.

A lap a beköltözők közül többek között Baczkó Norbert akkori Fidelitas-alelnököt és ismerőseit azonosította. A jelenleg a Fidesz ifjúsági szervezetének kommunikációs igazgatója azonban már kijelentkezett a lakcímről, bár mindenkinél tovább tartózkodott ott: hét hónapig. A nevén lévő egyéni vállalkozásnál mindössze hat nappal az időközi választás előtt jegyezték be az Ostrom utcai címet, de az idén márciusban visszaköltözött Csömörre, ahol Baczkó előtte több mint tíz évig politizált.



A Fidelitas Sport, Család és Ifjúsági Kabinetjét vezető Fróna Levente a cégadatok szerint tavaly augusztus 31-én, 11 nappal a választás előtt jelentkezett be az Ostrom utcába, majd október elején „visszaköltözött” korábbi lakcímére. De nem csak Fróna, hanem az ő édesanyja és 76 éves nagymamája is be volt jelentve a címre. A nagymama egy miskolci panelház nyolcadik emeleti lakásából jelentkezett át a voksolás előtt öt nappal a budai Vár aljába, amelynek 20 napig volt lakója, aztán már újra Miskolcon volt a lakcíme.

Szintén gyanúsan rövid ideig volt még lakója a címnek:

Hurta Adrienn, aki a Budavári Önkormányzat egyik bizottságának nem képviselő tagja volt, valamint a kormany.hu oldalra feltöltött dokumentum szerint tanácsadóként dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumának,

Orbán Gergely, aki korábban a Fidesz EP-képviselőjének, Deli Andornak volt a gyakornoka, de a Fidelitashoz is kötődik.

Páncsics Krisztián, aki a Fidelitas Fenntartható Fejlődés Kabinetjét vezeti, de neki több nem közszereplőnek minősülő ismerőse is beköltözött a címre.



A cégnyilvántartás és a tulajdoni lapok alapján a Fidelitashoz köthető személyek ideiglenes lakóhelyeként szolgáló hat ingatlan egyaránt két, járóbeteg-ellátással foglalkozó cég tulajdonában van, a bérházban egy egészségügyi centrum működik. A cégek Babai László érdekeltségébe tartoznak, aki a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke.