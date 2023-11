Elkezdték átragasztani a frissen kiragasztott konzultációs óriásplakátokat, az újakról eltüntetik Alex Soros kézfejét

Olvasónk első látásra nehezen érthető jelenséget szúrt ki kedden kora délután: egy budai, második kerületi utca hirdetőoszlopánál a plakátragasztó elkezdte átragasztani a "nemzeti konzultáció" pár napja kihelyezett, vadi friss plakátját.

Ráadásul egy ugyanolyannak kinézővel. Csak akkor derült ki, mi a különbség, amikor elkészült:

A megoldás az, hogy az új változatról kiradírozták az Ursula von der Leyen mögött álló Alex Soros jobb kézfejét. Ami itt, a legelőször kiragasztott plakátokon még megvolt, ezt például múlt pénteken fotózta Ács Dani:

Mint látható, az akkor kiragasztott verzión Soros György fia Ursula von der Leyen mögött állva tanárbácsisan felemelte a jobb mutatóujját. Vasárnap a Baross utcában is volt még keze neki, amikor Kiss Bence kollégám arra járt:

Az AFP hírügynökség hétfőn készült képein is még az eredeti plakátverzió tűnt fel a mutogató Sorossal. Ezek Budapest különböző pontjain készültek, de mindegyiken mutogat:



Azt egyelőre nem tudom, a már kiragasztott plakátok mekkora részét ragasztották eddig újra. Olvasónk itt Bel-Budán még egy javított változatot talált, a Millenáris parknál, egy következőt pedig szerdán a hetedik kerületi Damjanich utcában. A. pedig Óbudán, a Galvani út közelében talált egy javított verziót.

Czinkóczi kolléga a józsefvárosi József utcában találkozott a jelenséggel. Az ő fotóján az is látszik - főleg ha nagyobb monitoron nézed - , hogy itt sem a teljes plakátot ragasztották újra, a retusálást egy szalvétányi fekete papírtéglalappal oldották meg:

A jelenséggel találkozva kezdetben el sem tudtam képzelni, mi lehet a csere oka. A legjobb elméletet a plakátragasztó állította fel, a kortárs médiaügyekben a jelek szerint eléggé járatos szakember arra tippelt, hogy az eredeti verzión Alex Soros talán valami titkos kézjelet mutatott be, és ezt akarták utólag eltüntetni.

Németh Dániel fotóriporter kollégám gyakorlatiasabb felvetése az volt, hogy

"El******k, Alex nyitott szája és mutató keze azt a hatást váltja ki, mintha tőle lenne az idézet." Jól hangzott mindkettő, de nem győzött meg teljesen. Ezért még egy Igen Fontos Kormánykommunikátort is megkérdeztem cseten, de ő is azt állította, hogy fogalma sincsen, pedig a legbelső kommunikációs kör tagja. Írtam kérdéseket a kampányt intéző, Balásy Gyula-féle Lounge-nak is, ha válaszolnak, jelzem a cikk alján. Aztán, amikor teljesen tanácstalanná váltam, Ács kolléga teljes természetességgel vágta rá az adekvát magyarázatot: