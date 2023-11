Észak-Korea azt állítja, pályára állítottak egy katonai kémműholdat

Észak-Korea azt állítja, hogy sikeres volt a katonai kémműhold kilövése, miután idén két korábbi kísérlet kudarcot vallott.

A sikerhez annak is lehet köze, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un szeptemberi találkozója után Moszkva felajánlotta segítségét az észak-koreai űrprogramhoz. Dél-Koreai megerősítette, hogy az északi ország segítséget kaphatott az oroszoktól, de egyelőre azt még nem tudták bizonyítani, hogy a műhold valóban működőképes-e.

photo_camera Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség szerint a Malligyong-1 nevű műhold „pontosan” állt pályára, a kilövést pedig Kim Dzsong Un is követte. Észak-Korea hétfő tájékoztatta arról Japánt, hogy újra megkísérli a rakéta fellövését, miután májusban és augusztusban is kudarccal ért véget a küldetés. Japán úgy tudta, hogy a kilövést szerdán hajtják végre, de végül korábban, kedden történt. A kémműhold azért jelent veszélyt, mert segítségével nem csak könnyebben tudják kivédeni majd az országot érő támadásokat, de a saját támadásaik is pontosabbak lesznek.

A kilövést követően Dél-Korea bejelentette, hogy újra megfigyelés alá vonják az északi határ mentét, és ezzel lépéseket tesz a két ország között 2018-ban a katonai feszültség csökkentését célzó megállapodás egyes részeinek felfüggesztésére.

Az ENSZ már elítélte a rakéta kilövését, az Egyesült Államok pedig az ENSZ-határozat megsértéséről beszél. A japán kormány rövid időre vészhelyzetet rendelt el Okinavában, amely felett a műhold átrepült, és felszólította az okinavai lakosokat, hogy keressenek menedéket. (BBC)