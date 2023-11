Jön a tél, jön a fagy, kemény mínuszok lesznek éjszakánként a következő napokban

Míg az ősz eleje tavaszias, sőt, késő nyárias volt, most hirtelen elkezdte magát komolyan venni az időjárás.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint már szerda éjszaka akár mínusz 7-8 fok is lehet az úgynevezett fagyzugokban, de az ország egészében még mínusz 2 és mínusz 5 fok közé hűl le a levegő, részben azért is, mert északnyugat felől „átmenetileg mindenütt megnövekszik a fátyolfelhőzet, mely hajnalra az északi, északkeleti tájak fölött meg is vastagodhat.”

Csütörtök éjszakára is mínusz 2 és mínusz 8 fok közötti fagyokra adtak ki előrejelzést, majd péntektől az előrejelzés szerint markáns hidegfront érkezik, amely mögött tartósan téliesre fordul időjárásunk. Hétfő hajnalban többnyire -6, -1 fokot mérhetnek, de a szélvédett fagyzugos vidékeken akár -10 fokot is lehet, és kora délután is legfeljebb +5 fokig melegedhet fel – majd keddre ugyanezt jósolja a mostani prognózis.

És a meteorológiai tél majd csak három nappal később kezdődik el.