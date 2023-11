Messi szerint tragédia is lehetett volna abból, ahogy a brazil rendőrök nekimentek az argentin szektornak

Az argentin fociválogatott csapatkapitánya, Lionel Messi szerint a brazil rendőrök túlzottan erőszakosan, brutálisan léptek fel az argentin szurkolókkal szemben a két válogatott keddi vb-selejtezője előtt. A meccs végül fél óra késéssel tudott csak elkezdődni a balhé miatt.

A Reuters beszámolója szerint az argentin és a házigazda brazil szurkolók a Maracanában csaptak össze még a meccs előtt, a himnuszok alatt, majd a tömeget szétválasztani érkező rendőrök is beszálltak. Az argentin szurkolók közül többen menekülni próbáltak a szektorból, de voltak, akik székeket téptek ki inkább, és azokkal támadtak a rendőrökre. Egy argentin férfit lehetett látni, ahogy vérző arccal fekszik a pálya mellett, őt később hordágyon vitték ki a stadionból.

Az argentin válogatott tagjai előbb próbálták lecsillapítani a tömeget, majd visszamentek az öltözőbe. Messi újságíróknak beszélt arról, hogy rossz volt látni, hogyan verik a rendőrök az embereket, hasonlóan ahhoz, ahogy a Libertadores Kupa döntőjében is történt (az idei döntő is a Maracanában volt, a brazil Fluminese az argentin Bocát verte meg, és szintén voltak nézőtéri konfliktusok akkor.) Messi szerint a kapu mögötti, érintett szektorban csapattársainak családtagjai is ültek, és végül azért mentek be az öltözőbe, mert ez volt a legjobb eszköz arra, hogy megnyugtassanak mindenkit. Mint fogalmazott, az este tragédiával érhetett volna véget.

photo_camera Fotó: DANIEL RAMALHO/AFP

A brazil csapatkapitány, Marquinhos is megerősítette, hogy aggódtak a történtek miatt, nők és gyerekek is voltak a szektorban, és a pályán a játékosok nem értették, mi történik, ijesztő helyzet volt.

photo_camera Fotó: CARL DE SOUZA/AFP

A meccset végül a közjáték után lejátszották, Argentína 1-0-ára nyert Nicolas Otamendi fejes góljával.