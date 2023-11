Milák Kristóf még mindig nem kezdte meg a felkészülést a párizsi olimpiára

„Annyit elmondhatok, hogy komoly uszodai tréningjei nincsenek, de a konditerembe lejár az erőnléti edzőjével, Zala Gyurival” - mondta Gergely István, a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke a sport.hu-nak.



Gergely elmondta, hogy Milák gyógytornára és rehabilitációs gyakorlatokra is jár, tehát, amit „a szárazföldön meg kell tennie, azt megteszi.” Azt is elmondta, hogy Milák úgy látja, nincs még késő felkészülni az olimpiára, amivel a Honvéd elnöke is egyetértett.

Gergely arról is beszélt, hogy a klub egyelőre nem tervez kihátrálni a sportoló mögül, mivel tudják, hogy Milák mit csinál, tehát nem tartja őket bizonytalanságban, és a sportolói szerződésbe több minden belefér, mint egy átlag munkaszerződésbe.

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az utóbbi hónapokban folyamatosan téma volt az olimpiai bajnok, háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok úszó fizikai és lelki állapota, főleg mióta június közepén bejelentette, hogy nem indul a júliusi fukuokai világbajnokságon, mert mély hullámvölgyben van fizikailag és mentálisan is. Az edzéseket szeptember elején újrakezdte, de október közepén úgy döntött, hogy nem indul a Duna Arénában megrendezett világkupa-viadalon sem.

Ezután beszólt neki az úszószövetség elnöke, az egyszeres olimpiai és kétszeres Európa-bajnok Wladár Sándor, aki szerint Milák tartozik az országnak, kritizálta őt nyilvánosan Virth Balázs, beszélt róla a volt edzője, megvédte őt Hosszú Katinka, megszólalt az ügyében a klubvezetője.