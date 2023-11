A holland választás Trump-frizurás szélsőjobboldali nyertese nemcsak Orbánnal, de Bunyós Pityuval is jóban van

Hollandiában szerdán tartottak választást, amit az iszlámellenes, szélsőjobboldali, Trump-frizurás, populista Geert Wilders nyert. Wilders győzelme Európa szempontjából leginkább azért érdekes, mert már korábban jelezte, hogy népszavazást akar tartani az EU-ból való kilépésről, Magyarország szempontjából pedig azért, mert az elmúlt évtizedekben viszonylag sok időt töltött itt.

Wilders felesége ugyanis az eredetileg nyírparasznyai Márfai Krisztina magyar exdiplomata, akivel 1992-ben házasodtak össze, emiatt sűrűn járnak Magyarországra, így Nyírparasznyára is, így történt, hogy a falu legismertebb emberével, Bunyós Pityuval is jóban van.

2017-ben többször is együtt buliztak, de találkozott a másik legnagyobb magyarral is: Orbán Viktorral először 2016-ban kávézott, aztán 2018-ban Győrben is összefutottak, Wilders könyvének bemutatóján.

Az, hogy Wilders ennyire jóban van Orbánnal, akit 2017-ben konkrétan az év emberének nevezett, azért kifejezetten izgalmas, mert a szélsőjobboldali és bevándorlásellenes politikus korábban a Hollandiában élő kelet-európaiak, köztük a lengyelek és a magyarok ellen is hergelt.

De ez látszólag nem zavarta a magyar kormányt, 2022-ben ugyanis Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kitüntette Wilderst, aki szerinte „sosem félt felvállalni az álláspontját, legyen szó a migrációval szembeni fellépésről, az európai országok szuverenitásának védelméről vagy a béke fontosságáról és a szankciók kudarcáról”. Wildersnek a Magyar Érdemrend középkeresztjét adta.