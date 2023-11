Egy napig tartott a Kern András kedvenc pékségét megfigyelő őrmester karrierje

Szerda délután új látványossággal gazdagodott a Frankel Leó út és Margit körút sarka a körút déli oldalán, ott, ahol Magyarország mára talán legismertebb Lipóti péksége működik: egy Pityke őrmestert ábrázoló alkotással. A Facebookon 0036mark néven alkotó művészt azzal indokolta a kép elkészítését és kihelyezését, hogy szolgálatba helyezte az őrmestert, ha magyar hangja megint beugrana a pékségbe.

Aki esetleg nem tudná, Pityke őrmester hangja Kern András volt.

A műalkotás azonban nem sokáig volt kinn a hirdetőoszlopon, csütörtök délutánra ugyanis fürge kezek leragasztották. Hat óra után nem sokkal a kollégánk már csak a hűlt fehérbe borult hamvait tudta lefotózni.

photo_camera Ilyen volt



photo_camera Ilyen lett Fotó: Urfi Péter / 444

A pitykeőrmesterezés megértéséhez szükséges keret- vagy előtörténet röviden: a pékségnek visszatérő vendége Kern András, aki már többször is kocsival érkezett, és egyszer sem zavarta, hogy a közelben sehol nem lehet megállni. Ő ugyanis ott parkolt le, ahol épp sikerült, néha a pékség előtt, máskor a túloldalon, a 17-es villamos megállója melletti járdán. A tilosban parkolásait már a kerület polgármestere is szóvá tette, sőt, az egyik esetből rendőrségi ügy is lett (ő úgy reagált erre, hogy oké, a bírságot kifizeti, de azért ne jelentsék már fel, mert „az olyan ronda dolog”).

Reméljük, a történet nem nyúlik el úgy, mint egy lipótis rétestészta, és holnap nem fog felbukkanni a plakáton mondjuk Ötvös Csöpi, hogy ő tanítsa móresre Kardos doktort.