Olyannyira nem zár be a Nitrogénművek, hogy Bige László már azt is elárulta, mikor indul újra

Úgy is mondhatnánk, turbulens időszakon van túl a Nitrogénművek: november 14-én reggel mi is megírtuk, hogy a 93 éves cég határozatlan időre befejezte a termelést, Bige László elnök-vezérigazgató pedig közölte, hogy az üzleti környezet drasztikus romlása miatt nem is tervezik az újraindulást.

Még aznap délután újra hírt adhattunk a Nitrogénművekről, egészen pontosan arról, hogy Bige László meggondolta magát, nem állítja le véglegesen a termelést, nem bocsátják el az embereket, és minden lehetséges jogi lehetőséggel élni fognak a Nitrogénművek megmentéséért.

photo_camera Bige László

Fotó: PETER KOHALMI/AFP

Nagy István agrárminiszter két nappal később azon véleményének adott hangot, miszerint Bige Lászlóban nem lehet megbízni, mert néhány óra alatt képes megváltoztatni az álláspontját, azonban szerinte a vállalat feje a kormányra akart nyomást gyakorolni ezzel az összevissza-kommunikációval. Nagy nem volt rest egy szóviccel érzékeltetni a helyzetet, amikor úgy fogalmazott: sajnálja, hogy egy 93 éves gyár méltán híres péti sójából Bige-show alakul.

A történet ekkor kissé leült, ma azonban új erőre kapott: az ATV írta meg, hogy júniusban újraindul a termelés a Nitrogénművekben. Bige László az Egyenes beszéd című műsorban nyilatkozott a részletekről.

Mint mondta: még tavasszal kaptak egy 6 milliárdos különadót, majd júliusban egy 12-14 milliárdos adót, ezek együttesen már olyan mértékű emelések, amelyekkel már nem tudnak versenyképesek lenni a piacon. A szén-dioxid kvótaadóról elmondta továbbá, hogy Európán kívül ilyesmiről még csak nem is hallottak (mi itt írtunk róla), ráadásul Magyarországon is csak néhány cégnek kell Bigééken kívül fizetnie.



A Nitrogénművek újraindításával kapcsolatban Bige kifejtette: néhány nappal ezelőtt olyan szerződést írtak alá, amelynek köszönhetően új beruházást csinálnak majd: óránként 80 tonna ammóniát tudnak lefejteni, ami lehetővé teszi úgy a termelésüket, hogy nem kell fizetniük semmilyen adót. „Nem fogunk földgázt vásárolni, hanem behozzuk az importammóniát” - magyarázta.

Mivel a rendszer csak júniusra készül el, a Nitrogénművek is akkor indul majd újra.



„Onnantól kezdve újrakezdjük a termelést, és nem fogjuk abbahagyni és nem is fogjuk feltenni a kezünket” - fogalmazott.