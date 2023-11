Patkánypestis terjed Ausztrália halászfaluiban

Élő és döglött patkányok ezrei lepték el Ausztrália északkeleti részét, a part menti Queenslandben.

Az állam hónapok óta küzd a patkány- és egérpestissel. A helyi szakértők szerint a probléma kiindulópontja az volt, hogy a kontinens belső területein megugrott a rágcsálópopuláció, ez pedig arra késztette a patkányokat, hogy a part felé mozduljanak, több élelem reményében. Sokuk azonban menet közben megdöglik. Patkányinvázióról számoltak be Queensland állam több városában, így Wintonban, Richmondban, Julia Creekben, Cloncurryban és Inghamben is, ahol a rágcsálók autókat, otthonokat, üzleteket rongáltak meg, rágtak szét, elpusztították a termést, emellett a döglött tetemek megfertőzték a vizet is.



„Már mindenhol patkányok vannak” - nyilatkozta egy helyi lakos, Derek Lord, az AFP hírügynökségnek. Hozzátette: a járműveiket egyik napról a másikra tették tönkre a rágcsálók, kirágva a vezetékeket a motortérből, illetve azt is elmesélte, hogy kedvenc kacsái „megőrültek”, amikor a patkányok betörtek a ketreceikbe.

A férfi Normanton városában él. A patkányok azonban már a szomszédos Karumbát is fenyegetik, ahol a helyi lakosság attól tart, az invázió káros hatással lehet a környék turizmusára is. Karumba egyébként horgász- és madármegfigyelő-paradicsomként van számon tartva.

A patkánypopuláció ugrásszerű növekedése a szaporodásukhoz ideális nedves időjárás és a bőséges termés kombinációjának köszönhető. És mivel Queenslandben a következő időszakban még nedvesebb időjárás várható, sokan attól tartanak, hogy a java még csak ezután következik.



A Sydney-i Egyetem környezettudományi szakértője, Peter Banks így összegzett: „Általában a járványok akkor szűnnek meg, amikor az élelmiszerforrások megfogyatkoznak, de északon nemsokára beköszönt a nedves évszak, így a patkányok meglehetősen könnyen találnak majd ennivalót”. Hozzátette:

„Igazán nem tudom, mi fog itt történni.” Ausztráliában legutóbb 2021-ben volt hasonló patkányinvázió, a helyiek szerint azonban a mostani még annál is durvább lehet.



Videó az apokaliptikus helyzetről többek közt a Guardian videójában tekinthető meg, ide kattintva.



via BBC