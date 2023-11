A szélsőjobboldali, Trump-frizurás, populista Wilders nyerte a holland választást

Minden esély megvolt rá, hogy Hollandiának női miniszterelnöke legyen, de a hollandok a jelek szerint végül úgy döntöttek, jobb egy iszlámellenes, populista vezető, a Donald Trump hajánál is jobb frizurát viselő Geert Wilders.

A BBC azt írja, Wilders szélsőjobboldali Szabadságpártja (PVV) 25 év parlamenti tagság után az előrejelzések szerint 36 mandátumot szerez, ezzel pedig jóval megelőzi legközelebbi riválisát, a baloldali szövetséget. Wilders azt mondta, „a PVV-t nem lehet többé figyelmen kívül hagyni. Kormányozni fogunk.” Wildersnek és pártjának meg kell majd győznie más pártokat is, hogy lépjenek velük koalícióra, mert a cél a 76 mandátum a 150 fős parlamentben. A BBC úgy fogalmaz, hogy ha megerősítik Wilders győzelmét és az eredményt, „az megrázza a holland politikát”.

A szerdai választás előtt a három másik nagy párt egyébként kizárta, hogy részt vegyen egy Wilders vezette kormányban, de ez még változhat. Mert például a liberális Szabad Demokrata Néppárt (VVD) jelöltje, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, bár a választások előtt azt mondta, nem lenne tagja egy Wilders vezette kormánynak, nem zárta ki, hogy győzelme esetén együtt dolgozzon vele, és most is úgy fogalmazott, ez a párttársain múlik.

Ezzel a lendülettel gratulált is neki, és szintén gratulált Wildersnek a nemrég pártot alapító Pieter Omtzigt is. Sőt, Orbán Viktor magyar miniszterelnök is azonnal posztolt egyet az X-re átnevezett Twitteren, miszerint „itt a változás szele”, majd ő is gratulált Wildersnek.

Egyébként hogy, hogy nem, Varga Juditnak is pont ez a szöveg jutott eszébe, amikor Facebookon gratulált.

Wilders győzelme leginkább azért érdekes, mert Hollandia az Európai Unió egyik alapító tagja, Wilders viszont népszavazást akar tartani az EU-ból való kilépésről, amit természetesen már most elneveztek Nexitnek.

A szélsőjobboldali Wilders egyébként a választás előtt látványosan mérsékelte iszlámellenes retorikáját, mondván, hogy sürgetőbb kérdések is vannak, és még hajlandó volt felfüggeszteni a mecsetek és az iszlám iskolák betiltására vonatkozó politikáját is.

Az egyik legfőbb témája természetesen a migráció, Wilders szerdán el is mondta, hogy a „menekültügyi és bevándorlási cunami” ellen szeretne fellépni.

