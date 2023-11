Volt kormánytagok ellen indul bűnvádi eljárás a koronavírus-vakcinák beszerzése miatt

A koronavírus elleni védőoltások európai uniós közvetítéssel lebonyolított beszerzése kapcsán három volt romániai kormánytag mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte csütörtökön a korrupcióellenes ügyészség (DNA). Közleményük szerint 2021 májusában a Florin Citu liberális miniszterelnök vezette román kormány 52,8 millió felesleges Pfizer és Moderna vakcinát rendelt meg több mint egymilliárd euró (nagyjából 380 milliárd forint) értékben.

photo_camera Florin Citu korábbi román miniszterelnök

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Az ügyészség szerint a kormány ezt annak ellenére tette, hogy Románia előzőleg közölte: 10,7 millió beoltható lakosa van, és a korábban leszerződött 37 millió dózis összesen 23 millió ember immunizálására lett volna elegendő még akkor is, ha kétharmaduk a harmadik, megerősítő oltást is kéri.

Az ügyben súlyos következményekkel járó hivatali visszaélés miatt indult eljárás. A DNA a legfőbb ügyésznél kezdeményezte a gyanúsított kormánytagok mentelmi jogának felfüggesztését, írja az MTI.

Párhuzamos történet: a 2020-ban (is) hivatalban lévő Orbán-kormány a Covid idején 300 milliárd forintért vásárolt 17 000 darab kínai lélegeztetőgépet, darabonként tehát 17 647 058 forintot fizettünk értük. Semmire nem lehetett őket használni – egy dunántúli kórházban több készülék füstölni kezdett, amikor csatlakoztatták a hálózathoz, a Dél-pesti Centrumkórházban be sem tudták üzemelni őket –, eladni sem tudtak belőle egyet sem, most évi egymilliárdot fizet az állam egy Rogánhoz közel álló cégnek. Az ügynek semmilyen következménye nem lett.