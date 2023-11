Kijöttek a CSOK Plusz részletszabályai

A kormány júliusban jelentette be, hogy jelenlegi formájában megszűnik a városi CSOK. Azt is elmondták ugyanakkor, hogy átalakítják a támogatást és valamilyen formában majd ezentúl is lehetőség lesz a lakásvásárláshoz segítséget kapni. Szeptemberben Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter meg is nevezte ezt az új támogatási formát CSOK Plusz néven, és egy kevés részlet is kiderült róla. Így például az, hogy bár emelkedni fog a támogatás összege, a jogosultak köre jelentősen csökken.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium végül ma tette nyilvánossá „társadalmi egyeztetés céljából” a rendelettervezetet, amely a CSOK Plusz szabályairól szól és amit a Portfolio ismertet. Az ehhez kapcsolódó észrevételeket legkésőbb december 1-ig lehet megküldeni, vagyis a kormány érdemben egy hetet adott az érintetteknek a véleményalkotásra. A most megismert információk alapján az alábbiakat lehet tudni a CSOK Pluszról:

vissza nem térítendő támogatás helyett kamattámogatott hitel lesz 3%-os fix kamatozás mellett,

meglévő gyermekek után nem lesz igénybe vehető, csak újonnan vállalt gyermekek után,

kizárólag házaspárok vehetik igénybe, egyedülállók és élettársi kapcsolatban élők nem,

a feleségnek 41 év alattinak kell lennie, de 2024-ben és 2025-ben a 12. hetet elért várandóságot igazoló idősebb nők is igénybe vehetik,

a meglévő és a vállalt gyermekeket egyaránt figyelembe véve egy gyermek után 15, kettő után 30, legalább három után 50 millió forint vehető fel,

a második újonnan születő gyermektől gyermekenként 10 millió forint hitelelengedés vehető igénybe,

ahogy azt már megírtuk, az első gyermeknek 4, a másodiknak 8, a harmadiknak 10 éven belül kell megérkeznie,

új építésű lakás vásárlására és építésére, használt lakás vásárlására, meglévő felújítására és bővítésére egyaránt igénybe vehető lesz,

első lakás esetén 80 millió forintos ingatlan-értékhatárig vehető igénybe, más esetekben ez 150 millió forint lesz,

telekvásárlásra nem használható fel,

a futamidő 10-től 25 évig terjedhet, az első évben csak kamatot kell törleszteni,

minden egyes gyermek érkezése után egy évig törlesztési moratórium is igénybe vehető,

a CSOK Plusz az 5000 fő alatti preferált kistelepüléseken továbbra is elérhető falusi CSOK-kal kombinálható lesz,

továbbra is elérhető lesz új lakás vásárlásra esetén az illetékkedvezmény a falusi CSOK és a CSOK Plusz igénybe vevői számára.

A Bankmonitor nemrég úgy számolt, havi 71–235 ezres törlesztője lehet az új CSOK-nak, és akár 60 milliós lakásunk is lehet önerő nélkül. A Portfolio pedig azt írja, a költségvetés egyenlegét jövőre 39,8 milliárd forinttal rontja a kormány lépése.