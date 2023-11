Így fogy el a határon túli magyarság

Nemcsak Magyarországon élnek egyre kevesebben, a határon túli magyarok száma is csökken.

Erdélyben 35 év alatt eltűnt a magyarok egyharmada.

Kárpátalján már csak kicsivel élnek többen, mint a 20 évvel ezelőtti népesség fele.

A Vajdaságban pedig demográfiai katasztrófával ért fel a 2022-es népszámlálás eredménye.

Egyedül Felvidéken jobb a helyzet, de a magyarok száma még ott is csökken.

Megállítható a népességfogyás?

A 2022-ben megtartott romániai népszámlálás adatait nem szabad komolyan venni – mondta a CEU-n tartott előadásán Kiss Tamás, a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet kutatója. Kiss szerint a módszertani hibák miatt a számok teljesen képlékenyek, a valótlan adatokhoz azonban nemzeti érdeke fűződik Romániának, ugyanis a valós számok szinte biztosan jelentősen csökkenő uniós forrásokhoz vezetnének.

Erről egy konferencián beszélt, aminek témája a közép-európai népességfogyás volt. A rendezvényen 16 szakember szólalt fel, Kiss mellett többek között előadott:

Gábrity Molnár Irén, az Újvidéki Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára,

Józsa László, moderátor, a szerbiai magyar kisebbség Ideiglenes Nemzeti Tanácsának alapító elnöke,

Korhecz Tamás, a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács volt elnöke,

Kovály Katalin, földrajztudós, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adjunktusa

Tátrai Patrik, a budapesti Földrajztudományi Intézet főmunkatársa,

Vataščin Péter, a Fórum Kisebbségkutató Intézet etnológusa,

Veres Valér, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem egyetemi tanára.

Erdély

A legfrissebb népszámlálás szerint Romániában 19 millió állandó lakos van, Veres Valér szerint azonban reálisan körülbelül csak 18,2 millióan lehetnek. Az országban 1990 óta folyamatosan csökken a népességszám, korábban ennek legfőbb oka a kivándorlás volt, 2011 óta viszont már a természetes fogyatkozás a legmeghatározóbb tényező.

Veres a magyar nemzetiségűek számát 1,1 millióra becsüli. Ez az adat egyébként az 1977-es népszámlálás óta folyamatosan csökken, akkor még 1,7 millió magyart számoltak össze. Kiss kiemelte, hogy az erdélyi magyarok gyorsabban fogynak, mint az országos népesség. Ennek oka a kedvezőtlen korszerkezetük, ami miatt sokkal jelentősebb az elöregedésük, mint az ország többi lakosának.

photo_camera Közös tánc az ezer székely leány napján az erdélyi Csíkszereda főterén 2016-ban Fotó: Veres Nándor

Korábban a magyarok számának fogyása kevésbé volt látványos, mert a 2000-es évekre jellemző tömeges nyugati migrációban alulreprezentáltak voltak. Ma azonban ez már nem így van, ezért romlik a magyarok össznépességhez viszonyított aránya.

Az identitásvesztés magyar-sváb és magyar-roma viszonyokban nem jelentős, a magyar-románban viszont igen. Ez azt jelenti, hogy egyre gyakoribb, hogy egy magyar anyanyelvű ember románnak vallja magát a népszámláláson. Az asszimiláció főleg városi környezetben gyakori.

Veres térképen is bemutatta az erdélyi magyarság demográfiai helyzetét. A magyarok száma és aránya minden román megyében csökken, a szórványvidékeken a leggyorsabban, Szeben és Temes megyékben például 25 százalékkal. Székelyföldön jobbak a demográfiai kilátások, csak 3-4 százalékos a csökkenés, de Veres kiemelte, hogy ennek az az oka, hogy a romákat is beleszámolták a népességbe.

photo_camera A Székelyföld határán fekvő Úzvölgye törvénytelenül átalakított magyar katonai temetõjében tartott ökumenikus istentisztelet résztvevői 2019. május 12-én. Fotó: Kátai Edit/MTI/MTVA

Ez azért fontos részlet, mert az erdélyi romáknál hagyományosan különbözik az etnikai-nemzetiségi identitás és az anyanyelvi kötődés. Kiss szerint kulcsfontosságú lesz a jövő szempontjából a magyar anyanyelvű romák kérdése, ugyanis ameddig etnikai alapon, fehér magyarok közösségeként határozza meg magát az erdélyi kisebbség, a magyarok fogyatkozását nem lehet majd lassítani. Ha viszont nyelvi közösségként tekintene magára a magyarság, és a romákat is befogadná, kezelhetné ezt a problémát.

Kiss szerint a hatékony építkezéshez egyébként szociális fordulatra lenne szükség, ugyanis az erdélyi népesedéspolitika – akárcsak az anyaországi – középosztály-centrikus, így jellemző rá az osztályvakság.

Kárpátalja

Ukrajna esetében nagyon nehéz konkrétumokról beszélni, mivel utoljára 2001-ben volt népszámlálás az országban. Akkor 151 ezer magyar nemzetiségűt számoltak össze, ez Kárpátalja lakosságának 12 százalékát tette ki. Azóta egymást követték a válságok Ukrajnában, Kárpátalján pedig a migráció lett az új norma.

A régió elmaradottsága és periférikus helyzete miatt egyre többen döntöttek az elvándorlás mellett, a migráció pedig még jobban felerősödött a 2015-ös majdani forradalom után. 2017-ben már csak 130 ezerre becsülték a kárpátaljai magyarok számát.

A migráció első számú célpontja Magyarország lett. Egyre többen vettek házat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és álltak át a kétlaki életmódra. A lakcím létesítésével a magyar szociális juttatások is megnyíltak sokak számára. Kovály elmondta, ennek a folyamatnak köszönhető, hogy az amúgy elnéptelenedő magyar megyében több helyen is növekedett a népesség.

Kárpátalján a 2022 februári orosz támadás után radikálisan megváltozott a helyzet. A belső menekültek tömegesen érkeztek a régióba, ez pedig ahhoz vezetett, hogy az ukrán nyelv elkezdte kiszorítani a magyart a mindennapi használat során. A folyamat különösen a városokban volt látványos.

A kárpátaljai magyarok közül a háború első napjaiban sokan átlépték a magyar határt, de 2022 tavaszán többen visszatértek, miután kiderült, hogy a régió viszonylag biztonságosnak számít. A vízválasztónak a szeptemberi iskolakezdés bizonyult, ekkor ugyanis sokan úgy döntöttek, hogy inkább Magyarországon iskolázzák be gyereküket.

photo_camera Kárpátaljai magyar férfiak, akik inkább Magyarországot választották ahelyett, hogy elvigyék őket a frontra. 2022. február 25-én. Fotó: Kaufmann Balázs/444

Kovály becslése szerint jelenleg már csak 80-90 ezer magyar élhet Kárpátalján, az elvándorlás pedig folyamatosan zajlik. A városokban ugyan nő a lakosság, de a magyarok aránya a belső menekültek miatt így is csökken. Eközben a kárpátaljai magyarlakta falvak elnéptelenednek.

A kárpátaljai magyar elit egy része is elhagyta a régiót, így csökkent a magyarok lobbiereje. Kovály zárásként elmondta, hogy szerinte minél tovább tart a háború, annál valószerűtlenebb, hogy az elvándorolt magyarok hazatérnek Kárpátaljára.

Felvidék

A határon túli magyarság a Felvidéken csökkent a legkisebb arányban. Miközben Romániában 18, Szerbiában és Horvátországban pedig 27-27 százalékkal csökkent a magyarok száma 2011 és 2021 között, addig Szlovákiában csak 8 százalékkal.

A 2021-es népszámlálás adatai alapján jelenleg minimum 420 ezer magyar él Szlovákiában. Tátrai elmondta, hogy a tapasztalatok szerint minél kisebb a magyarok száma egy településen, annál nagyobb arányban csökken az arányuk. Emiatt a magyarok száma a szórványterületeken csökkent a legnagyobb mértékben.

photo_camera A dunaszerdahelyi DAC szurkolói éneklik a Himnuszt 2017-ben, középen Kövér László Fotó: Krizsán Csaba

A Borsoddal határos Gömörben és a nyugat-szlovákiai tömbterületeken viszont nem volt jelentős változás, míg egy szlovák járásban, a rimaszombatiban még nőtt is a magyarok száma. Ez azonban Tátrai szerint a romákkal lehet összefüggésben.

Szlovákiában nem a kivándorlás vagy a természetes fogyás, hanem az asszimiláció a legjelentősebb faktor a magyarok számának csökkenésében. Tátrai becslései szerint 2011 és 2021 között 10 ezer ember asszimilálódhatott, leginkább fiatal férfiak. A nőknél a tapasztalatok alapján kevésbé gyakori az asszimiláció.

Tátrai elmondta, hogy az intragenerációs asszimiláció nagyobb volt, mint az intergenerációs, vagyis többen változtatták meg életükben a nemzetiségüket, mint ahány esetben magyar szülő gyereke vált szlovákká. A vegyes házasságokban egyébként 23 százalék a magyar gyerekek aránya, ami azt jelenti, hogy öt szlovák házastársat választó magyarból csak egynek lesz magyar a gyereke.

Vajdaság

Bár Romániában is jelentős a magyarság csökkenése, a Kárpát-medence országai közül egyértelműen Szerbiában a legrosszabb a helyzet.

A 2022-es népszámlálás alapján 184 ezer magyar él a Vajdaságban. 1961-ben még majdnem 500 ezres volt a helyi magyarság, azóta azonban folyamatosan zsugorodik a közösség, csak 2011 óta 70 ezerrel lett kisebb. Az első számú ok az elvándorlás, második a természetes fogyatkozás, a harmadik pedig az asszimiláció.

Korhecz szerint ez demográfiai katasztrófa. Az pedig különösen tragikus, hogy mindez akkor történt, amikor közösség legnyugalmasabb időszakát élte, nem volt háború. Ráadásul eközben a magyar állam 250 millió eurót ruházott be a Vajdaságban. Korhecz bele sem mert gondolni, mi lett volna támogatások nélkül, ha ilyen sok pénz is ilyen katasztrofális eredményhez vezetett.

A Vajdaság egyébként egészen 1990-ig egy jóléti régiónak számított Jugoszláviában, lecsúszása csak azután kezdődött. Szlobodan Milosevics 2000-es bukása után ugyan volt egy rövid, reménykeltő időszak, viszont Zoran Đinđić reformer miniszterelnök 2003-as meggyilkolásával ez véget ért. A Vajdaság újra sorvadni kezdett.

A vajdasági magyarok migrációja pedig megindult Magyarország irányába. A legtöbben maradtak az anyaországban, de olyanok is voltak, akik ugródeszkának használták, és Nyugat-Európába költöztek. Józsa szerint a folyamat robbanótöltete az egyszerűsített honosítás bevezetése volt, onnantól ugyanis magyar útlevéllel már az Európai Unió is megnyílt a vajdaságiak előtt.

photo_camera A legfontosabb szerb-magyar határátkelőhely táblája Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Korhecz szerint a vajdasági magyaroknál kiválóan rezonált a globalizált, növekedésorientált, digitalizált világ üzenete, miszerint az élet fő célja minél több pénzt keresni, és minden mást ennek kell alárendelni. Ebben a világban a vágyak univerzálisak, a svájci ugyanazt a Porschét akarja megvenni, mint a vajdasági magyar. Korhecz szerint ez odavezetett, hogy hiába keres valaki informatikusként ma jól Szerbiában, kétszer annyi pénzért gondolkodás nélkül kiköltözik Németországba.

Korhecz szerint az sem segít a vajdasági magyarokon, hogy katasztrofális a szerb nyelvismeretük. Az etnikai tömbben élő magyarok sokszor még angolul is magabiztosabbak, mint szerbül, így nem csoda, ha rengeteg karrierlehetőség elérhetetlen marad számukra, ez pedig frusztrálja őket.

Gábrity Molnár szerint különösen fájó a fiatalok elvesztése. Sok vajdasági gyerek már középiskolába is Magyarországon jár, de az egyetemistáknál még nagyobb ez az arány. Ezek a fiatalok pedig már nem térnek haza. Gábrity Molnár szerint egyébként ez a folyamat Magyarországnak elég jól jött, hiszen nem csak a negatív demográfiai adatait kompenzálta, hanem a sikeres agyelszívással kész szakemberekhez is jutott.

Gábrity Molnár szerint a demográfiai csökkenés visszafordíthatatlan, viszont lassítható. Ehhez viszont a társadalmi, gazdasági, politikai és kommunikációs deficitet is fel kellene számolni, miközben egy remigrációs stratégiára is szükség lenne. Ezzel azonban nem csak a szerb kormány, hanem a vajdasági magyar közösség is adós.

Vataščin arról beszélt, hogy a problémát mindenki látja, a 2010-es évek eleje óta a kivándorlás az egyik legfontosabb téma a vajdasági közbeszédben. A kisebbség vezető politikai ereje, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) azonban csak hárította a felelősséget a témában, miközben látványosan alulkommunikálta a problémát. Vataščin szerint ezt jól példázza, hogy a párt decemberi parlamenti választásra írt programjában említve sincs a kivándorlás.

photo_camera A nemrég elhunyt Pásztor István, a VMSZ volt elnöke, Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics 2018-ban Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A VMSZ a politikai kontroll kiépítésében látja a helyzet kezelésének kulcsát, ezért ápol kiváló viszonyt a Fidesszel és Alekszandar Vucsics elnök Szerb Haladó Pártjával is. Vataščin viszont azt mondta, a problémával kapcsolatban így is a tehetetlenség és a tanácstalanság érződik a párton, amelynek a népességfogyás lesz az Achilles-sarka a jövőben.

A vajdasági magyarság kétségbeejtő helyzetét a panelt lezáró Józsa megszólalása példázta a legjobban. Szerinte ugyanis a folyamatot már csak a csoda tudja megfordítani. Ha pedig ilyen nem történik, a magyarok ugyanolyan folklorisztikus elemmé degradálódnak majd a Vajdaságban, mint az ott élő ukránok.

(A borítóképen a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének családi napjának résztvevői láthatóak az Országházban 2019. február 16-án. Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA)