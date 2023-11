És az megvolt, hogy Demeter Szilárd idén megjelent könyve alapján Demeter Szilárd jegyzetsorozatot ír, amit Demeter Szilárd felolvas a közrádióban?

Egy író sosem tudhatja pontosan, hogy az, aki a leírt sorait színre viszi, mikrofonba vagy kamerába elmondja, az mennyire hitelesen tudja átadni a gondolatait.

Egy író azt sem tudhatja soha, hogy a könyve milyen hatással lesz más kortárs gondolkodókra, mennyire értik vagy értik félre a szavait a kötet alapján megjelenő más művekben.

A modern alkotói-művészi létnek ezekre a dilemmáira Demeter „Az Egyetlen” Szilárd megadta a lehetséges legjobb választ. A hirado.hu-n olvasható kedvcsináló szerint ugyanis

a szerző előadásában hallható a Kossuth Rádióban Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának A valahol szabadsága – Rendhagyó hazaszótár című kötete alapján készülő jegyzetsorozata.

photo_camera Demeter Szilárd



Tehát, hogy összefoglaljuk: Demeter Szilárd, az Író, írt egy könyvet (az ízig-vérig NER-es Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány adta ki olyan nagyívű szerzők mellett, mint Bayer Zsolt vagy G. Fodor Gábor), ami megihlette Demeter Szilárdot, a Gondolkodót, aki írt (talán még most is írja) a kötet alapján egy jegyzetsorozatot, amit Demeter Szilárd, az Előadóművész felolvas. Természetesen a közrádióban, bár sajnos már nem a Petőfin, ami idén májusig az ő játszótere volt.

Első olvasásra soknak tűnhet ennyi Demeter Szilárd, de bízzunk abban, hogy itt még nincs vége. Hiszen nemcsak közrádió van, hanem köztévé is – miért ne remélhetnénk, hogy Demeter Szilárd előbb-utóbb el is táncolja a könyvét vagy a jegyzeteit, ideális esetben a Demeter Szilárd által írt és előadott dallamokra. És akkor már csak hiányzik, hogy Demeter Szilárd, a Múzeumigazgató is felfigyeljen a rendkívüli produkcióra!