Félrevezet és felelőtlen a Qualitas Gimnázium vezetése a Belügyminisztérium szerint

„A Qualitas Gimnázium fenntartója és igazgatója a kommunikációjuk során az esetükben sajnos már szokásosnak mondható félrevezetést alkalmazza” – kezdi a megkeresésünkre küldött válaszlevelét a Belügyminisztérium a szeptemberben „kilakoltatott” és most végleg a megszűnés küszöbén lévő intézmény kapcsán.

Ahogy azt megírtuk, az egykori soroksári Qualitas Gimnázium vezetése petíciót tett közzé a hétvégén, amelyben közlik, pár nap múlva, november 30-án végleg bezárhat az iskola, ha nem sikerül megoldást találniuk a problémáikra. Kiderült ugyanis, hogy nincs érvényes működési engedélyük, mert a Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkára nem támogatta a kérelmüket, amelyben a székhelyük megváltoztatását kérték.

Több cikkben is beszámoltunk arról, hogy miután jogvita alakult ki az iskola épületének korábbi kivitelezőjével, végül egy több tízmilliós tartozás oda vezetett, hogy egy végrehajtó jelent meg az intézményben és rendőrök jelenlétében mindenkit kitessékelt onnan. Ezután Csepelen találtak egy másik magániskolát, amelynek épületében volt hely a qualitasos diákoknak. A jogvita részleteiről, a dühös szülők véleményéről és az igazgató álláspontjáról is volt szó abban a videóban, amit szeptemberben forgattunk a témában:

Mindezekről a Belügyminisztérium most azt írja, jogerős bírósági végzés alapján történt a végrehajtás, melynek eredményeképpen az épületet 2022 októberében elárverezték.

„A vitathatatlanul az információk birtokában lévő igazgató és a fenntartó felelőtlenül jártak el, amikor az intézményt már a nyár folyamán nem költöztették el a más tulajdonába került épületből, melyet már az előző tanévben is jogtalanul használtak” – írják a minisztériumban. A tárca felé csak 2023 augusztusában jelezte az Ott Ferenc vezette iskola, hogy az épületet nem fogják tudni használni. A BM leveléből most az is kiderül, hogy Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár megkereste az épület új tulajdonosát „hiszen a legkézenfekvőbb elhelyezési lehetőség az lett volna, ha az iskola tovább használhatja az addig is használt területét. Az új tulajdonos akként nyilatkozott, hogy kész arra, hogy a Gimnázium kibérelje az eddig is használt területet.” Ott Ferenc viszont „sajnálatosan ezzel a lehetőséggel sem élt”.

photo_camera Ott Ferenc

Hogy ezután miért nem engedélyezték, hogy az iskola székhelyet változtasson, arról azt írják, bár a köznevelésről szóló törvényben az szerepel, hogy ha az oktatási épület „váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra”, akkor tanév közben is van elméleti esély a módosításra, itt nincs erről szó.



„A fenntartó minden kommunikációs igyekezete ellenére sem tekinthető ugyanis váratlan helyzetnek, hogy az új tulajdonos az épület elárverezése után csaknem egy évvel birtokba veszi a jogos tulajdonát. A Kormányhivatal jogszerűen járt el, amikor a kérelmet elutasította.” A minisztérium álláspontja szerint „az iskola működése már szeptemberben ellehetetlenült, a tanköteles korú tanulók (48 fő) más intézmény(ek)ben történő elhelyezéséről a Kormányhivatal már szeptemberben gondoskodott”.

A Qualitas október óta az állami normatívát sem kapja meg a náluk tanulók után. Erről is kérdeztük a Belügyminisztériumot. Konkrétan nem adtak választ, de azt írták, „a Qualitas Gimnázium az előző években minden neki a jogszabályok alapján járó támogatást megkapott, sőt, ezen felül köznevelési szerződéssel is rendelkezett, így többlettámogatást is kapott a tárcától (az előző tanévben 10 millió Ft-ot)”.