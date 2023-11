Hiába van elegük a postásoknak az éhbérből, a munkaerőhiányból, a tukmálásból, a szabotázs elképzelhetetlen

A szerbiai postásokéhoz fogható sztrájk Magyarországon elképzelhetetlen, pedig mindkét országban nagyon hasonlók a problémák.

Idehaza igazán észrevehetően csak jogellenesen sztrájkolhatnának a postások.

A postai dolgozók nagy része fásult.

Több mint egy hónapja tart a szerbiai postások sztrájkja. A két legfontosabb követelésüket – a 30 százalékos fizetésemelést és a munkaerőhiány enyhítését – akár magyarországi társaik is megfogalmazhatták volna. Meg is fogalmazzák, van, aki névvel és bátran nyilatkozik a lehetetlen munkakörülményekről, így a tukmálásból, vagyis a nem postai célú értékesítésből, néhányan még tüntetni is mernek, a sztrájk azonban szóba sem kerül. Vajon miért?

A postánál fontosabb az egészség

Füzi Krisztián a csillaghegyi posta alkalmazottjaként egy évvel ezelőtt petíciót indított munkahelye megmentésére. „A sztrájk is felmerült akkoriban, próbáltam is bátorítani az embereket, hogy álljanak ki magukért - mondta. - De már a tavaszi Batthyány téri tüntetésre is alig mertek eljönni az emberek, nem is voltunk sokan.”

A sors iróniája, hogy már Füzi sem dolgozik a postánál. A csillaghegyi posta bezárása után még átment Békásmegyerre. „Nagy volt a forgalom, volt, hogy órákig nem tudtam kimenni a mosdóba, hetente kétszer-háromszor kellett 12 órát dolgoznom, a túlóra kifizetése helyett azt ajánlották, hogy inkább csúsztassam le a pluszmunkát” - mondta. Elege lett, otthagyta a postát, bár szeretett ügyfelekkel foglalkozni. Egy idő után már fontosabb lett a saját egészsége.

photo_camera Füzi Krisztián egy tavalyi felvételen, amikor még a csillaghegyi postán dolgozott Fotó: Németh Dániel/444

Szabotázsakcióban nem gondolkodnak