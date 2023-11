Pár napon belül végleg bezárhat a szeptemberben 300 tanulóval kilakoltatott gimnázium

„Mi a garancia arra, hogy nem rúgják rá még egyszer a gyerekeinkre az ajtót a rendőrök?” – tették fel a kérdést a dühös szülők szeptemberben a Qualitas Gimnázium igazgatójának. Mostanra az is kiderült, hogy valóban nincs erre garancia.

Az előző tanévig Soroksáron működő iskolában szeptember elején tanóra közben jelent meg rendőri kísérettel a végrehajtó, és ezt mondta a megafonjába: „Tájékoztatok mindenkit, hogy az iskola épületét tavaly októberben elárvereztem, az árverés jogerőre emelkedett”.

Berki András ezután arra kérte a tanárokat és a diákokat, hogy pakoljanak össze és hagyják el az alapítványi fenntartású intézmény épületét. Hozzátette: „a gimnáziumba tanulás vagy oktatás céljából visszajönni már nem fognak tudni”. A bizarr esetet egy Facebook-videóban rögzítették is.

A jogvita, ami az iskola épületének elárverezéséhez vezetett, 17 évre nyúlik vissza. Az akkor alapított új intézmény vezetése Ott Ferenc igazgatóval az élen létrehozott egy céget, hogy bankhiteleket vehessenek fel az épület felépítéséhez. Ez a cég bízta meg a kivitelezőt, akivel aztán vita alakult ki az építkezés minőségéről, a költségek visszatartásáról. Az ügyben per pert követett, az igazgató tájékoztatása szerint végül 26 millió forintos követelése volt a kivitelezőnek, ami végső soron az épület elárverezéséhez vezetett. A botrányos kilakoltatás napján aztán Ott Ferenc elismerte, már augusztus 29-én is próbálkozott a végrehajtó, de akkor a bíróság elhalasztotta a kilakoltatást. Az igazgató abban bízott, hogy most is ez történik majd. Arra a kérdésre, hogy miért nem szólt a szülőknek a meglehetősen jelentős problémáról, azt mondta, nem akart farkast kiáltani.

Az iskolába közel 300 tanuló jár. A kilakoltatáskor az ATV Híradója megkérdezte a Belügyminisztériumot, tudnak-e segíteni nekik. A tárca azt válaszolta, hogy „a Qualitas Gimnázium alapítványi fenntartású magánintézmény, amelynek pénzügyi és jogi természetű vitáihoz, működtetéséhez a tárcának semmi köze.” Hozzátették, „amennyiben a gimnázium nem tudja biztosítani az elhelyezését, ebből következően az oktatás feltételei nem biztosítottak, az illetékes kormányhivatalnak vissza kell vonnia működési engedélyét és gondoskodnia kell a tanköteles korú tanulók más intézményekben történő elhelyezéséről.”

Egy héttel később Ott Ferenc egy csepeli magániskolába hívta a qualitasos szülőket azzal, hogy ott találtak helyet a soroksári iskola tanulóinak, ott működhet tovább az intézmény, amiről azt állította, továbbra is van működési engedélye. A felháborodott szülőknek addig nagyon kevés tájékoztatást adott a helyzetről, legalábbis ezt állították nekünk, amikor elmentünk a csepeli tájékoztatóra:

A Qualitas Gimnázium tehát szeptember közepe óta a csepeli épületben működött és mint most kiderült, ezzel párhuzamosan elindult az érvényben lévő működési engedély módosítása az új helyszín bejegyzésére. Ahogy Ott Ferenc igazgató vasárnap elküldött levelében írja, a módosítás miatt szeptember 15-én felvették a kapcsolatot az illetékes kormányhivatal oktatási főosztályával. Pár nappal később megkötötték a bérleti szerződést a csepeli épület tulajdonosával és elkezdték összegyűjteni a kormányhivatal által előírt összes iratot, igazolást – állítja az igazgató. Azt is mondja, hogy a szakhatóságok – a Katasztrófavédelem, a népegészségügyi szerv – megfelelőnek találták az épületet az oktatási tevékenység végzésére.

Ehhez képest november 24-én kaptak egy levelet a kormányhivataltól, amiben arról tájékoztatják az intézmény vezetését, hogy Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkára nem támogatta a kérelmüket. Az államtitkárság szerint ugyanis a működési engedély módosítását már 2023. május 31-ig kérvényezniük kellett volna. Maruzsa álláspontja szerint – amit Ott Ferenc leveléből lehet megismerni – az iskola vezetése tudván a fennálló jogvitáról, már májusban sejthette volna, hogy végrehajtók ürítik majd ki a gimnázium épületét, és már akkor gondoskodni kellett volna új helyről.

photo_camera Ott Ferenc, a Qualitas Gimnázium igazgatója tájékoztatja a szülőket szeptemberben a kilakoltatás után az új, csepeli helyszínen.

A gimnázium szempontjából hasonlóan végzetes probléma, hogy a jogvita miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette a tanulók után járó állami normatívák kifizetését, így Ott tájékoztatása szerint október óta magánkölcsönökből finanszírozzák a Qualitas működését. Most azt írja az igazgató, hogy ezt még három napig, november 30-ig tudják fenntartani, ha addig nem kapnak állami pénzt, kénytelenek bezárni. Ott Ferenc most egy petíciót tett közzé, vitatja a működési engedély módosításának elutasítását és a normatíva visszatartását is. Szerinte igenis lett volna lehetőségük a helyszínváltoztatásra, a jogszabályban meghatározott tanév közbeni átszervezés tilalma ebben az esetben álláspontja szerint nem vonatkozik a Qualitasra. Így pedig az állami normatívára is jogosultnak tartja magukat.

A 2014-es önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP jelöltjeként indult Ott azzal zárja a levelét, hogy „2023 tavasza óta számos alkalommal kértük a Miniszterelnök úr és Magyarország Kormányának támogatását a bizonytalan helyzet megoldásában, azonban sem támogatást, sem tanácsot nem kaptunk”.