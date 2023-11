Egy nyugat-oroszországi város polgármestere szerint talán nem kéne telerakni az iskolákat halott katonák emlékművével

Miután a nyugat-oroszországi Penza városában a regionális duma egyik képviselője bírálta a helyi iskola igazgatóját, amiért nem kíván emléktáblát elhelyezni egy háborúban elesett végzős diáknak, Alekszandr Baszenko, a város polgármestere azt javasolta, hogy más szemszögből is nézzük meg a helyzetet. Basenko elmondta, hogy amúgy „a legnagyobb tisztelettel" viseltetik a „különleges katonai művelet" résztvevői iránt, de felvetette, hogy a nagyszámú emléktábla negatív hatással lehet a gyerekek pszichéjére. Megjegyezte, hogy az iskolák elsősorban oktatási intézmények, ahol tanulnak egészen kicsik, hétévesek is, ám az ott tanuló végzősök már részt vesznek a háborúban és többen életüket is vesztették.

photo_camera Elesett orosz katonák portréját tartják gyerekek a Krímen. Fotó: ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS

„Ez nem arról szól, hogy nemet mondunk" - mondta Basenko. „Időt kérünk, egyrészt azért, hogy tisztelegjünk az elhunytak emléke előtt, másrészt azért, hogy mégse hozzunk létre egyfajta nekropoliszokat az iskolaépületekben." Basenko hozzátette, hogy fontos lenne a gyerekek hazafias nevelésén dolgozni, hogy a hadseregbe menjenek, és azt mondta, hogy majd a „győzelem" után lesz idő emléktáblát állítani az elhunytak tiszteletére.



(Meduza)