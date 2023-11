Mire van és mire nincs pénz

Szép reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne olyan cikkekkel, minthogy:

Mindennapjaink

photo_camera Fotó: FERENC ISZA/AFP

Hétfőn Budapesten járt és Orbán Viktorral tárgyalt az EU-tagállam miniszterelnökeit összefogó Európai Tanács elnöke, Charles Michel. Sajtótájékoztató nem kísérte az eseményt, de a Süddeutsche Zeitung információi szerint az Ukrajnának nyújtott támogatások folytatására adott igenjének további feltételeként Orbán állítólag azt is kikötné, hogy az általa gyűlölt jelenlegi uniós bizottsági elnököt, Ursula von der Leyent a 2024 nyarán esedékes európai parlamenti választások után az Európai Tanács ne jelölje újra erre a tisztségre. Írtunk emellett arról is, hogy az európai emberi jogi biztos szerint a szuverenitásvédelmi törvénycsomag fegyver lehet bárki ellen.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A kormány új konzultációs plakátjain látható Alex Soros-fotó nagy valószínűséggel Steve Mack New York-i fotóriporter 2016-ban készített képe. Ha legálisan szerezte meg a kormánypropaganda, akkor feltehetőleg az Alamy nevű fotóügynökségnek fizettek érte. De az eredeti fotón nem látszik Soros jobb keze. Mégis rátették utólag, majd a plakátok kiragasztása után meggondolták magukat és plakátagasztók segítségével kiretusálták. A kormánynak dolgozó kommunikációs cég hallgat az okokról, de lehetséges, hogy a nagyközönség úgy értelmezte, hogy itt nem Orbán, hanem Soros konzultál vele.



Gyűlik közben a pénz a reptérre, az MVM ugyanis hirtelen úgy döntött, hogy 309 milliárd forintot fizetnek be a költségvetésbe. Írtunk emellett arról, hogy rettenetesen keveset költ egészségügyre, az európai sereghajtók között Magyarország, hogy idén már másodszor jön Budapestre Erdogan, és hogy évi 7,5 milliárdért látja el tanácsokkal a kormányt a Századvég.

Az előző tanévig Soroksáron működő Qualitas Gimnáziumban szeptember elején tanóra közben jelent meg rendőri kísérettel a végrehajtó, és ezt mondta a megafonjába: „Tájékoztatok mindenkit, hogy az iskola épületét tavaly októberben elárvereztem, az árverés jogerőre emelkedett”. Az iskola igazgatója a botrány után azt mondta a szülőknek, minden rendben a működési engedéllyel. Csakhogy ez nem igaz, és pár napon belül végleg bezárhat a 300 tanulóval kilakoltatott gimnázium. Hétfőn a Belügyminisztérium is félrevezetéssel és felelőtlenséggel vádolta meg az iskola vezetőjét.

és teljes terjedelemben közöltük Czeglédi Zoltán Facebook-posztját is, nem volt más választásunk.

Halál

photo_camera Fotó: SANDRINE MARTY/Hans Lucas via AFP

Tabuk, félelmek, nehezen megválaszolható morális kérdések, szövevényes jogi értelmezés és országonként eltérő, bonyolult szabályzás lengi körül az aktív életvégi döntést - a köznyelvben: aktív eutanáziát. Eközben dr. Karsai Dániel alkotmányjogász november 28-án, kedden a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán szólal fel azért, hogy maga dönthessen az élete végéről. Hogyan gondolkodik a kérdésről az orvostudomány, a jog, a zsidó-keresztény kultúrkör és a kérelmezők családtagjai? Végrehajtott eseteken és felmerülő kérdéseken keresztül vesszük sorra, miért ilyen bonyolult.

A világ

photo_camera Fotó: ABED RAHIM KHATIB/Anadolu via AFP

Hétfő napközben már lehetett hallani híreket erről, és késő délutánra bizonyossá is vált, hogy két nappal meghosszabbítják a tűzszünetet Gázában. Ezt a közvetítési szerepet ellátó katari kormány jelentette be. Estére pedig kiderült az is, hogy újabb 11 túszt engedett szabadon a Hamász. Közben az Egyesült Államokban antiszemita botrányba keveredő Elon Musk Izraelbe ment, ahol aztán Netanjahúval is találkozott, akit biztosított arról, csak Izrael jóváhagyásával kapcsolhatják be a Starlinket a Gázai övezetben. A Lakmusz pedig arról írt, hogy már nemcsak a valós szenvedés képei, hanem már AI-kreálmányok is terjednek a Hamász-izraeli háborúról.

Hollandiában Geert Wilders elismerte, hogy nem indul álomszerűen a kormányalakítás, miután a koalíciós tárgyalások felügyeletére kinevezett tisztviselő csalási vádak miatt lemondott, mielőtt hozzáláthatott volna a rá kiszabott feladathoz.

Festmény

Rippl-Rónai József ikonikus Kalitkás nőjének sokáig ismeretlen verziója 180 millió forintról indul az árverésen. Legutóbb nem sikerült itthon tartani, majdnem húsz év után itt az újabb próbálkozás. Most úgy marketingelik mint a magyar Mona Lisát.

Film

photo_camera Vecsei H. Miklós és Koltai Lajos Fotó: Semmelweis/Facebook

Sorstalanság helyett súlytalanság: kiszámítható, viszont technikailag jól kivitelezett a Semmelweis Ignácról szóló film, és jobb, mint a korábbi, magyar hőstörténeteket bemutató próbálkozások.