A tűzszünet meghosszabbításáról állapodhatott meg Izrael és a Hamász

Előzetes megállapodás született a gázai tűzszünet kétnapos meghosszabbításáról, állítja egyiptomi tisztviselőkre hivatkozva az Al-Arabi Al-Jadid nevű lap. Eközben jelenleg is összecsapások zajlanak a ciszjordániai Dzseninben.

A négynapos tűzszünet az izraeli hadsereg és a Hamász között pénteken kezdődött katari közvetítéssel, majd még két nappal meghosszabbították - erről előzetesen akkor is egyiptomi források számoltak be elsőként. Az egyezség értelmében a tűzszünet ideje alatt a palesztin terrorszervezet átad ötven izraeli és külföldi nőt és gyereket, akiket még az október hetedikei támadásban raboltak el; Izrael pedig minden egyes túszért cserébe három bebörtönzött palesztint enged el. Ennek köszönhetően szabadult három magyar állampolgár is: a 8 éves Ella és a 15 éves Defna, valamint a 18 éves Noga Weiss.

A tűzszünet ideje alatt üzemanyag- és humanitárius segélyszállítmányok is érkezhetnek a Gázai övezetbe.

Izraeli tisztviselők a Haaretznek megerősítették, hogy tárgyalnak a javaslatról, de konkrétumokat egyelőre nem közöltek. A lap szerint a meghosszabbításról szóló megállapodás attól függ, hogy a Hamász hajlandó-e naponta további tíz izraeli túszt szabadon engedni.

