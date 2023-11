Megölte családját, bérgyilkost bérelt fel a saját megölésére, és most 27 évet kapott pénzügyi bűncselekmények miatt is Amerika legbetegebb ügyvédje

Alex Murdaugh-t, a felesége és fia meggyilkolásáért elítélt dél-karolinai ügyvédet további 27 év börtönre ítélték pénzügyi bűncselekmények miatt. Az amúgy is két életfogytig tartó büntetését töltő Murdaugh a hónap elején bűnösnek vallotta magát 22 vádpontban, amelyek csalással és pénzmosással kapcsolatosak.

Az ex-ügyvéd körüli botrányokra, a személye körül fel-feltűnő furcsa halálesetekre és a nyomozásra egész Amerika figyelt 2021-ben. Murdaugh egy prominens, remek kapcsolatokkal rendelkező dél-karolinai jogászdinasztia sarja, akinek az apja, a nagyapja és a dédapja is főügyész volt az állam 14. körzetében, a Lowcountrynak is nevezett tengerparti környéken.

Két éve egy nyári napon a pánikba esett Murdaugh ekkor azzal hívta a rendőrségi vészhívószámot, hogy amikor rövid távollét után visszatért a család Charleston közeli vadászbirtokára, a vadászkutyák kennelje mellett vérbe fagyva találta a feleségét és a nagyobbik fiát. A 21 éves fiút és édesanyját több lövéssel végezték ki. Az ügyben a rendőrség kettős emberölés miatt indított nyomozást, melynek végén kiderült, ő maga a bűnös felesége és fia meggyilkolásában.

photo_camera Alex Murdaugh és családja.

Ügyvédje elmondása szerint hősünk a gyilkosság után mély depresszióba zuhant, és sokadjára is visszaesett az ópiátfüggésbe. Néhány nappal családtagjainak kivégzése után Murdaugh közleményben jelentette be, hogy kilép az ügyvédi irodából, hogy elvonóra mehessen. Az ügyvédi iroda - amit hősünk apja alapított, és ahol együtt dolgoztak az egyik testvérével - ezt pár órával később egy olyan közleménnyel egészítette ki, ami szerint a kilépésében a rehab mellett nem kis szerepe volt annak is, hogy rájöttek, a kollégájuk megdézsmálta a céges kasszát. A megözvegyült jogászt azonnal kizárták az ügyvédi kamarából.

A Murdaugh ügyvédje, Richard Harpootlian által előadott sztoriverzió szerint a magát reménytelen helyzetben érző ügyfele ekkor találta ki, hogy a családja, egész pontosan az életben maradt kisebbik fia jövőjét szem előtt tartva inkább meghal, hogy a gyereke így hozzájuthasson az életbiztosítása durván 10 millió dolláros összegéhez. De mivel úgy tudta, hogy az életbiztosítása öngyilkosság esetén nem fizet, azt találta ki, hogy bérgyilkost fogad a saját megölésére.

A bérgyilkos azonban nem profi volt, hanem egy olyan korábbi ügyfele, aki egyben a dílere is volt, vagyis tőle vásárolta a droghatású fájdalomcsillapító tablettákat és más drogokat. Olyan bénán lőtte fejbe, hogy életben maradt. Végül a gyilkosságokért két életfogytig tartó büntetést kapott, erre jöhet rá a mostani 27 év a pénzügyi bűncselekmények miatt.

(BBC)