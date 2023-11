Túlterhelik a kínai kórházakat a gyerekek körében terjedő légzőszervi megbetegedések

A gyerekek légúti megbetegedései túlterhelik a kínai gyermekklinikákat - írja a Guardian kínai tudósítója. A jelentések szerint a légúti megbetegedések megugrása Kínában, ami különösen a gyermekek körében fordul elő, elárasztotta a városi kórházak gyermekosztályait, miközben a hatóságok nyugalomra szólítottak fel.

Számos kórházi osztály megtelt az állami és más kínai médiajelentések szerint. A Global Times kedden arról számolt be, hogy a pekingi gyermekkórház naponta akár 9 ezernél is több beteget fogad, és az elmúlt két hónapban teljes kapacitással működött. Azt is írják, hogy több pekingi kórház járóbeteg- és gyermekklinikái, valamint légzőszervi osztályai legalább hét napra meg voltak telve.

photo_camera Beteg gyerekek és szüleik a fuyangi kórház gyermekosztályán. Fotó: CFOTO/NurPhoto via AFP

Az interneten és az állami médiában közzétett fényképek és videók zsúfolt várótermeket mutattak, a folyosókon ágyak sorakoztak egy hebeji kórházban. Az egyik beszámoló szerint a Jinanban élő szülők azt mondták, hogy gyermekük osztályában a diákok fele beteg volt. Előkerültek olyan felvételek is, amelyeken a kórházban lévő diákok házi feladatot készítenek.

A helyi hatóságok erre azzal reagáltak, hogy felszólították az iskolákat, ne kényszerítsék a gyerekeket arra, hogy betegen pótolják a leckét. Hangzhou-ban az egyik szülő azt mondta a médiának, hogy az órákat felfüggesztették, mert olyan sok gyerek hiányzott.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) két hete figyelt fel az emelkedő adatokra, és kért részleteket a kínai hatóságoktól. A szervezet pénteken azt közölte, hogy nem találtak új vagy szokatlan kórokozókat, Kína pedig azzal érvelt, csak a járványügyi intézkedések enyhítése miatt nőtt meg a megbetegedések száma.

A Nemzeti Egészségügyi Bizottság szóvivője azt mondta, az akut megbetegedések megugrása többféle kórokozó – elsősorban az influenza – egyidejű terjedésével függ össze.

A WHO naponta kér ki további információkat országoktól. A szervezet egy csoportja napi több ezer médiajelentést és belső felügyeleti információt nyálaz át az országokban terjedő betegségekről. Ezek után a vizsgálatok után szokás dönteni, hogy szükség van-e további információkra, az azonban szokatlan, hogy az információkat nyilvánosan kérik el.