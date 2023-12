Mondtam is a feleségemnek, ne foglalkozz vele, nincs semmi esély arra, hogy miniszterelnök leszek

Mindentudók kézikönyve címmel jelent meg Ódor Lajos volt szlovák miniszterelnök ismeretterjesztő könyvének magyar kiadása, ebből az alkalommal kérdeztük a kötetről, a magyarságáról, a miniszterelnökségéről.

A szakértői kormány vezetésére akkor mondott igent, amikor még egy százalék volt csak az esélye, hogy ez bekövetkezik.

A könyvben keményen ír a demokráciát leépítő Orbán-rendszerről, csendes-óceáni banánköztársasághoz hasonlítja Magyarországot.

Miniszterelnökként többször is beszélt Orbán Viktorral, a négyszemközti találkozókon főleg a szlovák belpolitika volt terítéken.

Amikor a köztársasági elnök miniszterelnöknek kérte fel, fogalma sem volt a magyar nemzetiségéről. Amikor megtudta, azt mondta: így még jobb.

A Fico-rezsimet veszélyesnek tartja, mert nem mindegy, mit gondolnak Szlovákiáról a szövetségeseik.

Honnan vette a bátorságot, hogy Mindentudók kézikönyve címmel írja meg a könyvet?

Nem ez volt az első cím, sok gondolkodás után született meg. Először a negyvenkettőt akartam, de aztán elmagyarázták nekem, hogy a fiataloknak fogalmuk sincs Douglas Adamsről, a Galaxis útikalauz stopposoknak című könyvéről, és arról, hogy a 42-es szám válasz az élet, a világmindenség minden kérdésére. Volt olyan ötletünk is a címre, hogy Fake-hoax, ami nem más, mint az igazság. De aztán mondták, hogy ki a fenének van kedve még a könyv címén is gondolkodni. Írtam még négy-öt címötletet, azokból jött ki a Mindentudók kézikönyve. Gondolkodtunk rajta, nem túl agresszív-e ez a cím, de sok karikatúra van benne, ha valaki kézbe veszi, láthatja, hogy könnyed a stílusa.

A könyv bevezetőjében rögtön viccelődik Sorossal. Magyarországon azonban ez halálosan komoly téma. Ez egy üzenet, fricska Budapestnek?

Nem, ez a szlovák kiadásban is benne volt, azért ott is megy a sorosozás, ha nem is annyira, mint Magyarországon.

Melyik fejezetet volt a legizgalmasabb megírni? Amelyik a szakmájába vág - A tudatos állampolgár - vagy amelyik a legkevésbé sem, például a Biológiai világ?

Inkább az utóbbi. Az volt az érdekesebb, amiről kevesebbet tudtam. Ilyenkor találkozhattam valódi tudósokkal. Könnyebben írok olyasmiről, amit ismerek, közgazdaság, pénzügyek, matematika, számítógépek, ezek egész életemben érdekeltek.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Azt írta, hogy a könyv ötlete onnan jött, hogy a Covid alatt belehallgatott az online órákba. Ennyire nagy baj van a szlovák oktatási rendszerrel is?

Mindegyikünk másik szobában volt, hallottam, hogyan tanítanak nálunk a szlovák iskolákban, és több dolog miatt sem tetszett. Az egyik a magolás. Elkezdtem kérdezgetni a gyermekeimet: Elmagyarázta a tanár, hogy ezt miért kell megtanulni? Nem. Kérdeztem, hogy ezeken a dolgokon kívül tanultok-e pénzügyekről vagy hogy hogyan kell boldogulni az életben, a társadalomban, erről-arról. Mindenre azt mondták, hogy nem. Kérdeztem a lányomtól, hogy mesélhetek-e neked ezekről a dolgokról. Nem, ne mesélj nekem semmit, nem szereti, ha én magyarázok neki, inkább a tanár, ne az apja. És ha leírom, akkor elolvasod? Persze, nagyon szeret olvasni. Mondom, akkor majd időről-időre írok neked egy-egy fejezetet. Amikor tíz fejezet volt leírva, elküldtem néhány barátomnak, akik szerint ez nemcsak a lányomnak lesz jó, hanem más is szívesen elolvassa majd.

Májusban lett miniszterelnök, előtte a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke volt. Hogy tudta a nemzeti banki munkája mellett megírni ezt a könyvet? Hosszú szabadságot vett ki vagy gondosan beosztotta az idejét? Mi a munkamódszere?

Amikor van egy kis időm, írok, hétvégén, este, ha nem tudok aludni, akár szabadság alatt is, amikor az Alpokban síeltem, a karácsonyfa alatt, bárhol. Megvolt a motivációm, hogy ezt a lányomnak írom az érettségire, úgyhogy volt egy határidő. Amikor miniszterelnök voltam, akkor már egy perc időm se volt, ott nincs mese, menni kell.

Megadott egy mail-címet a könyvben, ahová a javításokat lehet küldeni, gondolom, a szlovák kiadásba is. Bevallhatja: ejtett-e igazán nagy hibát, illetve jöttek-e mókás, akár összeesküvés-elméletet hirdető levelek?

Sok érdekes levél jön. Van egy rész, ahol csak példaként nyulakról beszélek. Egy állatorvos írt, hogy az nem igaz, hogy a nyulak egy hét alatt szaporodnak. Én ezt csak egy példának szántam, de ő ezt elmagyarázta.

Ha már Mindentudók kézikönyve.

De van, ahol becsúszik egy-egy hiba. A legtöbb levél inkább komment volt.

Csehországban múlt héten volt a könyvbemutató. A szlovák és a cseh fogadtatás között volt valamilyen jellemző különbség? A két ország valamikor egy volt, Csehország nyugatos, Szlovákia kelet felé is tekint, a két ország nyelve nagyon hasonló.

A legnagyobb különbség az, hogy a két bemutató között miniszterelnök is voltam, így a cseheket már jobban érdekelte a politika, a gazdaság. Szlovákiában, mivel a gazdasági pályafutásomat ismerik, inkább más területekre koncentráltak.

Idehaza néhány cikk miatt kisebbfajta polémia volt a miniszterelnöki kinevezésekor arról, hogy ön magyar vagy magyar származású. Legjobb lenne, ha ön tenne igazságot.

Soha nem értettem ezt. Úgy nőttem föl, hogy Csehszlovákiában laktam, de magyar a nemzetiségem. Ennyi. Magyar gimnáziumba is jártam, tehát 18 éves koromig általában csak magyarul beszéltem. Az, hogy magyar származású, az nekem nagyon furcsán hangzik. Én inkább azt mondom, hogy magyar vagyok.

A könyvet szlovákul írta, le kellett most fordítani magyarra. [A fordítás Vályi Horváth Erika munkája.] Nem is merült fel, hogy magyarul írja meg?

A lányom szlovák iskolába jár, így neki könnyebb szlovákul olvasni. Mivel szlovák környezetben nőtt föl, így a szlovák neki az első számú nyelv.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Szokta használni azt a szót, hogy Felvidék? A könyvben amúgy nem láttam leírva.

Nem, nem különösebben.

Sok szlovák érzékenységét sérti a Felvidék kifejezés, mondván, az ő országuk Szlovákia. Sok magyarnak pedig az nem jön a szájára, hogy Szlovákia. Mi erről a véleménye?