Szingapúr és Zürich a világ legdrágább városai

New Yorkot Zürich váltotta, miközben Szingapúr megőrizte első helyét az Economist Intelligence Unit (EIU) világ legdrágább városait rangsoroló listáján.

A felmérés alapján a világ nagyvárosaiban 7,4 százalékkal nőtt a megélhetés költsége, a legnagyobb mértékben pedig az élelmiszerárak emelkedtek. Ugyan az infláció még mindig jelentős, de így is alacsonyabb, mint a tavalyi felmérésben kimutatott 8,1 százalék.

photo_camera Szingapúr Fotó: ROSLAN RAHMAN/AFP

A lista élmezőnyében Zürich mellett Genf (3.) is helyett kapott svájci városként, többek között a frank erejének is köszönhetően. Szintén a harmadik helyre futott be a tavaly még listavezető New York.

Az ötödik Hong Kong lett, a hatodik Los Angeles, míg a hetedik Párizs. Utánuk holtversenyben Tel Aviv és Koppenhága osztozik a pozíción, a Top 10-et pedig San Francisco zárja. Érdekesség, hogy az izraeli város két éve még vezette a listát.

A világ legolcsóbb városa a szíriai Damaszkusz lett, közvetlenül előtte az iráni Teherán és a líbiai Tripoli szerepel a listán. A felmérés készítői összesen 173 város rangsoroltak, de Caracast végül kihagyták belőle, miután a venezuelai fővárosban 450 százalékkal emelkedtek az árak tavaly.

(via CNN)