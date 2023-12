Több mint 100 civil szervezet tiltakozik a szuverenitásvédelmi törvény ellen

Közös közleményben tiltakozik 105 civil szervezet a szuverenitásvédelmi törvény ellen, mert szerintük a hatalom érdekeit védi, miközben megbélyegzi és megfélemlíti a közügyekben aktív állampolgárokat.

Az aláírók szerint az az ország, ahol az emberek nem képviselhetik az érdekeiket, nem demokrácia. Mivel a törvényjavaslat szándékosan homályos, az új hivatal bármilyen közéleti megnyilvánulást úgy ítélhet meg, hogy külföldi érdekeket szolgál, így veszélyezteti Magyarország szuverenitását.

A civil szervezetek viszont hiszik, hogy a jobbító szándékot nem lehet törvénnyel eltörölni. Mindig lesznek ugyanis elkötelezett emberek, akik fellépnek a demokrácia, a jogállam és az emberi jogok védelmében.

photo_camera Tiltakozás a civiltörvény ellen 2018-ban Fotó: botost/444.hu

Mivel a törvény az aláírók szerint sérti az Alaptörvényt és nemzetközi jogba is ütközik, arra számítanak, hogy elbukik majd, ahogy a 2017-18-ban hozott civilellenes jogszabályok is elbuktak.

A szuverenitásvédelmi törvényjavaslatot november 21-én nyújtotta be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Ekkor derült ki az is, hogy Szuverenitásvédelmi Hivatal néven egy új hatóságot is felállít a jogszabály. A törvényjavaslat és az új hivatal szerepe egyelőre homályos, jogvédők szerint viszont mindenképpen alkalmas a megfélemlítésre.