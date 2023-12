Bajorország elesett, a Bayern München–Union Berlin Bundesliga-meccset sem tudják megrendezni

Az időjárási viszonyok miatt elmarad a címvédő Bayern München és a magyar válogatott Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin mérkőzése a német labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában szombaton.

photo_camera Fotó: PETER KNEFFEL/dpa Picture-Alliance via AFP

photo_camera Fotó: PETER KNEFFEL/dpa Picture-Alliance via AFP

A két klub tájékoztatása szerint a 15:30-ra kiírt meccset az erős havazás következtében kialakult kaotikus bajoroszági helyzet miatt nem lehet biztonságosan megrendezni. Az Allianz Arena gyepszőnyege a talajfűtés révén használható lenne, a problémát a szurkolók odajutása jelenti.

A müncheni repülőtér 12 óráig biztosan nem indít, illetve fogad járatokat, így egyelőre azt sem tudni, hogy Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány eljut-e a jövő évi Európa-bajnokság 18 órakor Hamburgban sorra kerülő csoportsorsolására.

photo_camera Fotó: PETER KNEFFEL/dpa Picture-Alliance via AFP

photo_camera Fotó: PETER KNEFFEL/dpa Picture-Alliance via AFP

A reptéren a szombatra tervezett 760 járatból eddig mintegy 320-at töröltek. Az utasoknak azt tanácsolják, hogy mielőtt kimennek a repülőtérre, ellenőrizzék járatuk státuszát.

A téli időjárás totális közlekedési káoszt okoz Bajorországban. A müncheni főpályaudvarról induló és oda érkező vonatjáratokat is törölték. Az utasoknak Ulmban és Münchenben a vonatokon kellett tölteniük az éjszakát. A bajor fővárosban kezdetben a földalatti-szerelvények, a busz- és villamosjáratok is szüneteltek. Bajorország-szerte számos baleset történt az utakon. (via MTI)