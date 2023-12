Több kilométeres a kamionsor Záhonynál

Lengyel és szlovák kamionosok elzárták az egyetlen, általuk is használható ukrán–szlovák határátkelőt, ezért az Ukrajnába tartó teherautósok Magyarországon keresztül próbálnak meg bejutni az országba, de már Záhonynál is több kilométeres a kamionsor, írja a police.hu.

A rendőrség szerint teljes kapacitással működtetik a határátkelőhelyet, de a várakozási idő ennek ellenére is több órás. Ennek főként az az oka, hogy hiába gyorsítják a kiléptetést a magyar rendőrök, az ukrán oldalon sokkal lassabb a beengedési folyamat. Az út szélén veszteglő kamionok nehezítik az érintett útszakasz járhatóságát, valamint a járművekből gyakorta ki-be szálló sofőrök is balesetveszélyes helyzetet idéznek elő.

Csütörtöktől a 4-es főúton várakozó teherautókat Kisvárdánál a 4145-ös útra terelik. A kamionok a főútra szakaszosan, rendőri irányítás mellett, Tiszabezdédnél térhetnek vissza. Az M3-as autópálya irányából az ukrán határ felé tartó kamionokat az Őri lehajtónál leterelik az autópályáról és a Csengersimán lévő átkelőhely felé irányítják, ezzel is csökkentve a záhonyi átkelő terheltségét és a 4-es főúton várakozó kamionok számát.

A kamionosok a gazdálkodókkal kiegészülve azért tiltakoznak, mert veszteségek érik őket, amiért az Európai Unió lehetővé tette az ukrán áruk könnyebb bejutását, amelyek jóval olcsóbbak, mint más áruk. Azt követelik, hogy az Európai Unió vezesse be újra a blokkba belépő ukrán kamionosok és az Ukrajnába belépő uniós kamionosok engedélyezési rendszerét, a humanitárius segítségnyújtás és a katonai felszerelések kivételével.

A tiltakozók novemberben többször is akcióztak, 27-én például blokád alá vették Ukrajna egyik legforgalmasabb határátkelőjét Medykánál, ami miatt kamionok ezrei rekedtek több kilométeres sorokban az ukrán oldalon, a várakozási idő 127 óra is volt. Ukrajna szerint a blokád akadályozza a háború miatt egyébként is nehézkesen működő gazdaságot, például olyan alapvető cikkek szállítását, mint a gépjárműgáz (LPG) bejutását az országba.