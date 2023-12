Csák János szerint nem tetszene Pressmannak, ha betiltanák az USA-ban bejegyzett TikTokot

Az első évben 10-15 ezer CSOK-plusz hiteligénylést vár Csák János, aki a mobiltelefonok tantermekbe történő beengedésén még gondolkozik - írta meg az atv.hu. A kulturális és innovációs minisztert az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága hallgatta meg hétfőn.

Csák a meghallgatáson arról beszélt, hogy jövőre negyedéves statisztikákat kér majd a színházaktól, hogy megtudja, egy szék hány fizető nézőt hoz. Nem akar intézményeket megszüntetni, viszont mindenki teljesítményét meg akarja mérni.

Az LMBTQ-könyvek fóliázásával kapcsolatban azt mondta, hogy a szabály csak gyerekkönyvekre vonatkozik. Egyébként pedig a szülők úgy nevelhetik a gyermekeiket, ahogy akarják.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Csák szerint a magyarok szeretnek házasságban élni, ezt többek között az is bizonyítja, hogy a válások száma csökken. Az örökbefogadási szabályokon viszont nem lazít a kormány.

Azt is elmondta, hogy a minisztériumban úgy számolnak, az első évben akár 10-15 ezren is igényelhetik a januárban startoló CSOK pluszt. Úgy gondolják, hogy a hitelkonstrukciónak köszönhetően nőni fog az egy családban lévő gyermekek száma. Csák arról is beszélt, hogy ha nem jött volna a Fidesz-kormány, akkor ma 160 ezerrel kevesebb gyermek élne Magyarországon.

Csák elmondta, gondolkoznak rajta, hogy beengedjék-e a tantermekbe a mobiltelefonokat. Az LMP-s Kanász-Nagy Máté kérdésére pedig arról beszélt, hogy nehéz lenne betiltani a TikTokot, mert az Egyesült Államokba van bejegyezve. Mit szólna David Pressman nagykövet? - tette fel a kérdést.

A meghallgatáson egyébként az is kiderült méh, hogy Csák gyerekkorában kalóz és űrhajós akart lenni.