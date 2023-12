Megnevezték az ír sajtóban a gigantikus heroinszállítmánnyal elkapott két magyart

A pénteki, 8 millió euró értékű heroinszállítmány lefoglalásakor elkapott két magyar férfi nevét megírta egy ír lap, vette észre a hvg.hu. A The Journal szerint a bíróság a 62 éves N. Zoltánt és a 49 éves A. Ignácot hallgatta ki, akiket a kábítószer-kereskedelmet tiltó törvény alapján tartanak őrizetben.

photo_camera Illusztráció: lefoglalt heroin 2019-ből Fotó: HANDOUT/AFP

Vasárnap került be a magyar sajtóba, hogy a dublini repülőtéren pénteken lefoglalt nyolcmillió eurót érő heroin csempészésében magyar állampolgárok is érintettek lehettek. A fogás az ír rendőrség szerint a hírhedt Kinahan-klánhoz köthető.

A The Journal tudósítása szerint N. Zoltán, aki a Hvg.hu szerint egy nyugalmazott vadászpilóta, azt mondta, ő úgy tudta, hogy speciális mikrochipek készítéséhez szükséges anyagot szállít. Állítása szerint a kábítószerről fogalma sem volt, nem is használta soha, és amúgy is utálja a drogot. Eközben A. Ignác azzal védekezett, hogy őt belekényszerítették az akcióba. Azt mondta a családja védelmében ment bele. A vádlottak nem kérték, hogy óvadék ellenében szabadlábra helyezzék őket.

A hvg.hu értesüléseire, miszerint a hatvanas éveiben járó N. Zoltán nyugalmazott vadászpilóta lehet, ismerősei azt mondták: meg lennének döbbenve, ha köze lenne az ügyhöz. Felesége nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Egy szakmai ismerőse azonban azt mondta, tudomása szerint N. Zoltánt vették őrizetbe, viszont valószínűleg ő csak a járművet vezette.

N. Zoltán nyugdíjas őrnagy, aki azután híresült el, hogy a délszláv háború alatt befogott, és a magyar légtér elhagyására kényszerített egy szerb gépet.