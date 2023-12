Újabb elfogatóparancsot adtak ki a kémkedésért elítélt, volt jobbikos Kovács Béla ellen

Újabb körözést adtak ki a KGBéla-ként emlegetett, több mint egy éve szökésben lévő politikus ellen. Ahogy a Blikk is írja, az 5 éves fegyházbüntetés elől feltehetően Oroszországban bujkáló volt jobbikos Kovács Béla nem fizette be a költségvetési csalás miatt rá kiszabott 1,2 milliós büntetést sem, ezért adtak ki ellene megint elfogatóparancsot.

A rendőrség közleménye szerint Kovács Bélát „elfogása esetén őrizetbe kell venni és 72 órán belül a legközelebbi büntetés-végrehajtási intézetbe kell előállítani”. De ha kifizeti az 1,2 millió forintnyi pénzbüntetést, „eltekintenek” az előállítástól.

Utóbbi mondjuk nem valószínű, mert korábban már öt év fegyházra ítélték, de inkább megszökött.

A törvényszék 2020. szeptember 24-én hirdetett elsőfokú ítéletet négy vádlott ügyében, akiket az EU intézményei elleni kémkedéssel és más bűncselekményekkel vádolt meg az ügyészség.

Kovács Bélát, a Jobbik volt EP-képviselőjét, vagyis az elsőrendű vádlottat bűnösnek mondta ki a törvényszék társtettesként, folytatólagosan elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat kétrendbeli felhasználása miatt, és ezért másfél év felfüggesztett szabadságvesztésre és 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

A fellebbezések után másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla később bűnösnek mondta ki Kovácsot az Európai Unió intézményei elleni kémkedés előkészületében is, aztán szeptember végén 5 év fegyházra ítélte a bíróság kémkedés miatt. A Kúria akkor költségvetési csalás és magánokirat-hamisítás vétségében is bűnösnek mondta ki Kovács Bélát.

Kovács korábbi hírek szerint Moszkvába költözött, ahol az egykor kémképzőnek is tartott Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében (MGIMO) kezdett dolgozni. 2022 novemberében költségvetési csalás miatt rendelt el körözést ellene a rendőrség, 2023 nyarán pedig nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, ahogy most is.