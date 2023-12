Az ukrán politikai elit újra fölfalja magát

Mit akart Porosenko Orbántól, és van-e ennek bármi jelentősége?

Valerij Zaluzsnij színre lép (a maga csendes módján)



Miért szeretett ki Zelenszkij az ukrán fegyveres erők főparancsnokából?

Marjana Bezuhla ráront a saját tábornokára.

Mese a Majdan 3-ról.

Mit tanít nekünk – és főleg a kijevi elitnek – az ukrán történelem?

Hogy Petro Porosenko, a független Ukrajna ötödik elnöke miért akart találkozni Orbán Viktorral – márpedig, mint azt Szijjártó Péter külügyminiszter a 444-nek megerősítette, valamiért akart –, egyelőre nem tudjuk, és lehet, hogy soha nem is fogjuk megtudni. Ahogy az is kérdéses, hogy a Zelenszkij–Porosenko-háborúskodás újabb fejezetének van-e valós jelentősége Ukrajna jövője szempontjából.

Ám az valószínűnek tűnik, hogy a bukott elnök európai-amerikai útjának megakadályozása nem független az ország első emberének törekvéseitől és személyes veszélyérzetének fokozódásától. Az eseménysor fejleményeit az Ukrán Biztonsági Szolgálat (eredeti rövidítéssel: SZBU) ismertette-kommentálta, az elnöki kabinet irányítása alatt álló szakszolgálat hozta be a képbe az orbános-oroszos szálat, ebben az egyenletben azonban a magyar miniszterelnök nem aktív szereplő, csak a mumus szerepét játssza, akivel ijesztgethetik a rosszalkodó ukrán gyermekeket és felnőtteket.

Porosenko problémái

Élénk fantáziára van ugyanis szükség ahhoz – a 2014-es fordulat óta lezajlott történések tükrében –, hogy elképzeljük: az oroszok pont a „hitszegő” Porosenko bevonásával szeretnék megszervezni a Zelenszkij által belengetett Majdan 3 puccsot. Hiszen a Zelenszkij-előd utódánál is „nemzetibb” politikát folytatott a maga idejében, és ellenzékben sem oroszbarát szólamokat hangoztatva iparkodik amortizálni az államfőt.

Igaz, van rutinja a Putyin-adminisztrációval folytatott egyeztetések terén is – a hírhedt minszki megállapodásokat ő írta alá, majd negligálta –, sőt üzleti vonalon sem habozott együttműködni az „ellenséggel”, ha tehette. Részben erről szól az a hazaárulásos sztori is, amely több körben kavart komoly politikai viharokat Ukrajnában. A hatóságok még évekkel ezelőtt gyanúsították meg a milliárdos exelnököt azzal, hogy Viktor Medvedcsuk oligarchával közösen illegálisan kereskedett a donecki szakadárokkal az általuk ellenőrzött területen kitermelt szénnel a 2014-es fordulat után, vagyis „terroristákkal” működött együtt. Medvedcsuk azóta messze jár – tavalyi őrizetbe vétele után hadifoglyokra cserélték –, de voltak pillanatok, amikor úgy nézett ki, hogy Porosenko is rács mögé kerülhet.

photo_camera Petro Porosenko és Orbán Viktor 2016-ban Fotó: Botár Gergely/kormany.hu

Mindazonáltal bármivel kísérletezik, nem Porosenko az a személy, akitől megváltást remélnének a háború viszontagságaiba belefáradni látszó ukránok. Vagy akár a Zelenszkij megbuktatásán nyilván valóban fáradozó oroszok. Az exelnök ugyanúgy mérsékelten populáris, mint Európai Szolidaritás nevezetű pártja. Van mindazonáltal a placcon más, nála sokkal-sokkal hitelesebb személy.

Zaluzsnij igazat mondott