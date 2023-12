Bevásárolja magát a Waberer's fuvarozóvállalatba a MOL

Egy közleményben jelentette be a MOL, hogy megvásárolja a Waberer's fuvarozóvállalat 15 százalékos üzletrészét az Indotek Grouptól.

A két cég – mármint a MOL és a Waberer's – ezzel párhuzamosan stratégiai együttműködésre is lép egymással „a komplex logisztikai szolgáltatások, az alternatív üzemanyagok, az energiahatékonysági fejlesztések és a zöld energiaátmenet területén”.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

A Waberer's International Európa meghatározó fuvarozóvállalata, amit az idei év elején vásárolt ki a névadó Wáberer Györgytől a miniszterelnök veje, Tiborcz István, akinek ezzel 52 százalékos részesedése lett a cégben.

A tulajdonosváltás, nem váratlanul, jót tett a számoknak is: a vállalat eredménye az előző éve második negyedévi teljesítményével összemérve 2,5 millió euróról 15,1 millióig kúszott fel.

Vagyis meghatszorozódott. A most beszálló Indotek – pontosabban annak egyik leányvállalata, a Trevelin Holding – Jellinek Dániel fő érdekeltsége, még 2020-ban vásárolta meg a fuvarozócég 24 százalékát. A jelek szerint azért nála is marad részvény: a BÉT szerint jelenleg a Trevelinnek 28,88 százalékos tulajdonrésze van a fuvarozóban.

Tiborcz a BDPST Csoporthoz tartozó Merkport Zrt.-n és Geraldton Invest Zrt.-n keresztül gyakorolja a többségi tulajdonos jogköreit a Waberer's-nél.

Az üzlet érdekessége Tiborcz és Jellinek kapcsolata, amiről az elmúlt hónapokban, sőt években többször írt a sajtó. A cikkek közül a legalaposabb kétségtelenül a G7-en jelent meg, és azt mutatja be, hogyan vándorolt az egyik leggazdagabb magyarként számontartott ingatlanbefektető-üzletember Jellinektől több mint 27 milliárd forint az elmúlt éveken Tiborcz birodalmához.

A közlemény alapján eddig is volt már intenzív együttműködés a MOL és a Waberer's között. A fuvarozócég jellemzően logisztikai szolgáltatásokat nyújtott a MOL-nak, az olajvállalat üzemanyagot és kenőanyagot értékesített cserébe, de a Waberer's eddig is részt vett többek között a százhalombattai Dunai Finomító üzem és a szintén MOL-hoz tartozó pozsonyi Slovnaft finomító kiszolgálásában is. (24.hu)