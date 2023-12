Marshmello eddig a legnagyobb fellépő a 2024-es Balaton Soundon

Kihirdették a jövő évi Balaton Sound fesztivál első fellépőinek listáját, ami egyelőre nem üt akkorát. Jön a nagy álarcos Marshmello, Lost Frequencies, Purple Disco Machine, Switch Disco, Paul Kalkbrenner, Ben Nicky, Nervo és Timmy Trumpet is.

Érdekesnek ígérkezik a popsztárból dj-vé alakuló John Newman, a TikTokon nagyot futó James Hype, de hatalmas techno rave partit ad majd Nick Moreno és Will Sparks is. A Balaton Sound már nem igazán nyereséges, a tavalyi fesztiválról is olyan hírek jöttek, hogy kevesen vannak, akik pedig ott voltak, nem a fiatalabb generációkhoz tartoztak (ami jól látszik Németh Dániel képein is). Akiket azonban megtaláltunk, azokat a lakásvásárlás és a családalapítás nehézségeiről, CSOK-ról és babaváró hitelről kérdeztük.

Ács Dániel is készített egy - képzelt - videóriportot, amiben a fiatalok már pont úgy fogadták a média kérdéseit, mint a Parlamentben a politikusok vagy a közélettől teljesen megvadult felnőttek.