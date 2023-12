6,5 százalékkal költöttünk októberben kevesebbet a boltokban, mint tavaly

6,5 százalékkal csökkent a kiskereskedelmek forgalma októberben a tavalyi azonos időszakhoz képest, olvasható a KSH jelentésében.

Mint írják, az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,9, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,1, az üzemanyag-kiskereskedelemben 21,1 százalékkal kisebb lett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. 2023. január–október közötti kiskereskedelmi forgalom volumene, mintegy 9 százalékkal volt kisebb, mint tavaly azonos időszakban.

Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 1,5, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,1 százalékkal mérséklődött. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 7,2 százalékkal nőtt, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 3,4, a használtcikk-üzletekben 7,9, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 8,3, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 13, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 15 százalékkal kisebb lett.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,1 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 2,3 százalékkal csökkent. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és járműalkatrész-üzletek eladásai 8,9 százalékkal nőttek.

A ING meglátásai szerint az élelmiszer-üzletek forgalmának volumene havi alapon 0,1 százalékkal zsugorodott szeptemberhez képest, vagyis nem tudott fennmaradni az előző hónapban látott csekély növekedés sem. Hiába csökkennek tehát általánosságban az élelmiszerárak, a fogyasztók továbbra is meglehetősen visszafogottak, amit magyarázhat, hogy a reálbérek vásárlóereje továbbra is a 2020-as szinteknek megfelelő. Ezzel szemben némileg meglepő látni, hogy havi alapon nőtt a nem-élelmiszerüzletek forgalma októberben. Ugyanakkor a 0,5 százalékos hó/hó növekedés jelentős része a használtcikk-üzletek bővülő forgalmának köszönhető, valamint a ruházati cikkeket árusító boltoknak. Ezt leszámítva továbbra is inkább csökkenő és gyengülő teljesítményt láthatunk. Ahol azonban komolyabb forgalmi változásra lehetett volna számítani, az az üzemanyag-kiskereskedelem. A jelentősen csökkenő árak ellenére azonban mindösszesen 0,3 százalékkal nőtt a gépjármű-üzemanyag forgalom havi alapon.



Az ING úgy látja, hogy az októberi kiskereskedelmi teljesítmény is jól jelzi, hogy önmagában a reálbérek növekedése csak egy statisztikai változás és attól, hogy egy évet követően a mutató pozitívba váltott, még nem változik meg a háztartások viselkedése és általános anyagi helyzete.