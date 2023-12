A Fidesz tankokkal várta a Mikulást

„Megérkeztek Magyarországra a világ egyik legmodernebb harckocsijai, a Leopard 2 A7-esek” – jelentette be a Fidesz Facebookon, hozzátéve még, hogy a tankokból 44 darab érkezik majd, és hogy ezzel „szovjet eszközökről modern technikára térünk át”. Mivel mindezt Mikulás napján sikerült bejelenteni, biztos, ami biztos, az egyik tankra felhúztak egy mikulássapkát is.

De került mikulássapka Menczer Tamás külügyi államtitkár fejére is, aki így egy magyar zászlóval ikertornyozva mutatta meg, hogy ma kekszet fog szórni „munkatársai” csizmáiba.

Így legalább van esély arra, hogy Nagy István agrárminiszter is kap majd valamit, mert kedd este ő is bepróbálkozott a cipőpucolással, még le is fotózta, hogy szépen kipakolta a lépőjét, de a fejleményekről már nem tájékoztatott minket, hogy került-e bele valami, vagy a cipők tovább szomorkodnak üresen az agglegénypálma alatt.

Menczernek köszönhetően talán Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek is több édesség jut a mai napon, miután a kindercsokiján is osztozkodnia kellett Nagy Jánossal.

A katarzist viszont megint Pócs János hozta el, miután egy fél játékboltot és egy tacskót is bedobozolt a Mikulás utasítására.