A jó budapesti éttermek talpon vannak

photo_camera Az Üllői úti Badacsony étterem 1961-ben Fotó: Bauer Sándor / Fortepan

Aggódva adtuk ki éppen egy éve a 444 jó hely Budapesten kalauzunkat. Attól féltünk, hogy a könyv hónapokon belül teljesen elavulhat, ha a benne szereplő vendéglátóhelyek a vágtató infláció és az elszabaduló rezsiárak harapófogójában egymás után bezárnak 2022 telén.



Amikor fél évvel később, 2023 tavaszán ránéztünk a számokra, kellemesen meglepődtünk. Nemcsak azért, mert a könyvünk jól fogyott, ami már magában is bizonyította, hogy olvasóinknak és a szélesebb budapesti közönségnek szüksége van ilyen kalauzra. Hanem azért is, mert minket is meglepve az abban szereplő vendéglátóhelyek közül egyetlen egy sem zárt be. Se a drága éttermek, se a kiskocsmák, se semmi.

Újabb fél évvel később ismét lecsekkoltuk a könyvben szereplő éttermeket, és megint meglepődtünk. 12 hónap alatt a kalauzban szereplő 60 étteremből egy zárt be (a józsefvárosi Öcsi étkezde), és ennek a szomorú veszteségnek sem volt semmi köze az utóbbi hónapok vélt és valós gazdasági nehézségeihez.

Hiába

a jó budapesti éttermek továbbra is üzemelnek.