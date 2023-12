Arabul is kiírták táblákra a Börzsönyben, hogy veszélyes az erdőben tartózkodni

„The area is intensively hunted! Staying in the forest is dangerous” – olvasható egy az angolhoz hasonló nyelvű szöveg egy táblán a Börzsönyben, miszerint vadászidény van, és emiatt veszélyes az erdő. A figyelmeztető szöveget a táblán emellett románul, szlovákul oroszul és arabul írták még ki, magyarul nem.

A táblákról a Telexnek küldött fotót egyik olvasójuk, a lap pedig megkereste a területen illetékes Duna–Ipoly Nemzeti Parkot, akik azt írták, nincs hivatalos információjuk arról, hogy a táblákat ki helyezte el.

Azt még hozzátették, hogy folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a térségi rendőrséggel, és ellenőrzik a társas vadászatokat, illetve természeti értékekkel kapcsolatos feladataik ellátása közben többször láttak idegeneket a Börzsöny peremi térségeiben, de „rendészeti hatáskörben intézkedésre nem került sor”.

A Telex azt írja, az Ipoly Erdő Zrt. ennél kissé konkrétabb volt, amikor szeptember közepén arról posztolt Facebookon, hogy „mind a Börzsönyben, mind a Cserhátban, megnövekedett az illegális bevándorlók száma, akik a közeli szlovák–magyar határszakasz felé tartanak kisebb vagy nagyobb csoportokban”. Székely József diósjenői polgármester pedig konkrétan arról írt hogy „döbbenetesen megnőtt az embercsempész-tevékenység a régióban, migrációs főútvonallá változott a Börzsöny”.

Székely a Telexnek most azt mondta, hogy bejelentése után két héttel, lényegében szeptember végére teljesen megszűnt, „nullához konvergált” a korábbi idegenek mozgása a község környéki erdőkben. Szerinte a menekültek belátták, hogy nem érdemes errefelé tiltott határátlépéssel próbálkozni, azért maradtak el. A több nyelvű, figyelmeztető tábláról azt mondta, azt nem az önkormányzat rakta ki, de véleménye szerint hasznos lehet azoknak, akik nem tudnak magyarul.